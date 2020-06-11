В Амурской области начали выплачивать пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет

Амурские семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, начали получать ежемесячные выплаты. К примеру, в Благовещенске поступило более 5 тысяч заявлений, из них 69 семей получили выплаты, по 652 заявлениям вынесен отказ.

Как поясняется в инстаграм-аккаунте управления, по состоянию на 9 июня от жителей Благовещенска и Благовещенского района поступило 5 317 заявлений о назначении выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Из них по 652 заявлениям вынесены решения об отказе. Причина кроется в основном в представлении неполных или недостоверных сведений, а также из-за того, что граждане взамен одного заявления подали несколько – от 2 до 5. По 69 заявлениям приняты положительные решения, выплата назначена на 82 ребенка.

Учреждение поясняет: вследствие того, что на портал госуслуг стало поступать значительное количество дублирующих заявлений, а также в связи с необходимостью доработки формы заявления по заполнению обязательных полей, в период с 22 по 29 мая разработчиками портала проводились работы для корректного заполнения формы заявления. В связи с чем, по некоторым заявлениям при обработке возникла техническая проблема, из-за которой не поступили в управление полные данные на супруга заявителя.

Техническая проблема устранена. Но тем, кто получил отказ по такому основанию, необходимо повторно подать заявление.

Управление социальной защиты населения напоминает, что в состав семьи включаются заявитель, его супруг и все несовершеннолетние дети. Не включаются в состав семьи сожители, дети, достигшие на дату подачи заявления возраста 18 лет, и дети, находящиеся на полном государственном обеспечении.

«Также заявление на выплаты от 3 до 7 лет можно подать лично в управление социальной защиты населения, но только по месту постоянной регистрации или по месту временной прописки или через МФЦ, – рассказали в ведомстве. – При подаче заявления через портал госуслуг система предлагает указать адрес заявителя. От введённого параметра зависит, в какой орган социальной защиты поступит заявление на рассмотрение. При выборе параметра “по адресу регистрации” вводятся данные о постоянной прописке заявителя по паспорту. При выборе параметра “по адресу проживания” вводится адрес временной прописки заявителя. На членов семьи заявителя портал предлагает либо выбрать, что адрес члена семьи совпадает с заявителем, либо, если он отличается, необходимо указать адрес регистрации или проживания члена семьи. Также важно, что в графу “Иные доходы” необходимо писать полную сумму дополнительных официальных доходов за 12 месяцев. Срок рассмотрения заявления с момента регистрации – 20 дней».

Значение статусов управление разъяснило в инстаграм-аккаунте.

Министерство социальной защиты населения рекомендует обращаться с вопросами в управления по месту жительства. Для жителей Благовещенска и района – по телефонам: 225-850 и 225-855.

Как сообщало Амур.инфо, заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет принимаются до конца 2020 года. Это - выплата на период пандемии. Условие — доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Для Амурской области он составляет 12 235 рубля. Для расчета среднедушевого дохода служба вернется на 1,5 года назад. К примеру, если семья обратится в мае 2020 года, то период расчета будет с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Если, к примеру, в декабре семья получила какие-то годовые премии, которые увеличили доход и тем самым лишили права на пособие, можно подать заявление в июле и взять период с января по декабрь 2019 года. В заявлении нужно указать свой доход и доход официального супруга.

Сведения об основных видах дохода (заработной плате, пенсии, пособие по безработице) искать не надо: они будут запрошены учреждением соцзащиты автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.

А вот сумму в графу «Иные доходы» надо подсчитать. Если прочие официальные доходы зачислялись на карту, можно просмотреть историю зачислений и суммировать их за период. Это алименты, все выплаты от Фонда социального страхования, ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку, доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии, материальная помощь, подарки, не превышающие сумму 4000 рублей, призы спортсменам в денежной или натуральной форме.

Порядок оформления заявления на эту и другие выплаты на детей в период пандемии размещены в памятке Амур.инфо.

Также сообщалось, что Министерство труда РФ в перспективе будет рассматривать вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.