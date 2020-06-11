Амурская область опустилась на 9 место в ДФО по смертности от COVID-19

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал процент летальных исходов от общего количества заболевших в регионах Дальневосточного федерального округа. Амурская область оказалась на 9 месте по отношению числа умерших к числу выявленных заболевших на Дальнем Востоке.

В Амурской области 0,60 % выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. За последнюю неделю этот показатель снизился: по данным на 3 июня 0,88 % выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу.

В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,88 %. В Еврейской автономной области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,12 %, это второй показатель. На третьем месте находится Магаданская область – 1,11 %. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Кроме того, Приамурье находится на 9 месте в ДФО по доле выздоровевших. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, около 35 % людей в Амурской области, у которых диагностировали коронавирус, успешно прошли лечение. Наибольшая доля случаев выздоровления в ДФО приходится на Еврейский автономный округ – 73 %. Лидером по наименьшему показателю является Сахалинская область – 28 %.

В ДФО по информации на 10 июня выявлено 7 961 случай COVID-19, что составляет 54 % выздоровевших от коронавирусной инфекции, по данному показателю ДФО занимает третье место из восьми федеральных округов.

Общее число смертей от новой инфекции в стране возросло до 6 358. Условный показатель смертности остается низким – 1,29 %. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается рост данного показателя с 1,21 % до 1,29 %.