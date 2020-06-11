Адвокат актера Ефремова считает, что его отправят в колонию-поселение: обзор прессы

Фото: Роман Канащук, ТАСС и скриншот видео

Кого арестовали из-за экологической катастрофы в Красноярском крае; сколько лет исполнится со дня рождения де Сент Экзюпери; на что Дима Билан потратил коронавирусную помощь. Ответы – в обзоре прессы от ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

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«Аргументы неделi» рассуждают, кто виновен в экологической катастрофе, случившейся в Красноярском крае. Пишут: солярка лежит пленкой на воде, как целлофан. Она вылилась из емкостей, обустроенных 35 лет назад и по документам являющихся пустыми. 21 тысяча тонн. 300 железнодорожных цистерн солярки! Повторю: экологическая катастрофа. Арестован только стрелочник – начальник какого-то там цеха. Собственник компании «Норникель», той самой, в ведении которой находятся прохудившиеся ёмкости, миллиардер Потанин, жив-здоров и находится на свободе. Почему? А потому что у него, по версии журнала Forbes, 22 миллиарда долларов. Россия. Страна неограниченных возможностей.

Очень интересно

«Амурская правда». Главная газета области изучила самые интересные туристические маршруты области. Начну с того, что хороша первостраничная фотография. Изучив ее и прочитав материал Марии Мурашко, решил, что проведу отпуск в наших краях – так много интересного, оказывается, под боком. А и действительно: стоит ли тратить деньги на Таиланды и прочие Вьетнамы, когда в шаговой доступности – сверхзанимательность?! Да взять тот же Благовещенск: много ли вы о нем знаете, все ли его тайны разгадали? В общем, прочтите материал, берите ноги в руки, и – никакого зарубежья!

Также в номере

Конечно, следует изучить многостраничный материал Анны Дёровой о том, как Благовещенск потерял Вознесенское кладбище. Кстати, очень интересное место. Нет-нет, да и бываю я там и каждый раз открываю для себя что-то ранее неизвестное. Но материал, повторяю, очень большой, весь пересказать не успею, поэтому остановлюсь только на заметке о том, что мэр Белогорска Станислав Мелюков примет участие в выборах в четвертый раз. И безо всякого использования космонавтки Терешковой.

Не пропусти

«Российская газета-Неделя» у нас на очереди. И здесь мы найдем публикацию, посвященную 120-летию Сент-Экзюпери. Так случилось, что недавно я перечитал его «Маленького принца». Отвлекитесь от повседневной суеты и сделайте то же самое. И, прямо скажу, откроете для себя много нового. «Принц» – как пушкинский «Евгений Онегин», как баховская «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» – из тех произведений, которые достойны постоянного перечтения. И, чтобы не впадать в нравоучения, перейду к «Комсомольской правде».

На посошок

Главная тема «Комсомолки» – ДТП со смертельным исходом, виновником которой стал актер Михаил Ефремов. Как сказала адвокат Оксана Михалкина, для актера все закончится колонией-поселением. Решающую роль сыграет то, что Ефремов ранее не привлекался к уголовной ответственности. В общем, две страницы о том, о чем все знают: о том, что актер не дурак выпить, о том, что постоянно нарушал ПДД, о том, что он популярен и у него водятся деньги.

Что еще… Еще в «Комсомольской правде» – о предстоящем 80-летии самого знаменитого Чингачгука – Гойко Митича и о том, что Дима Билан получил 12 тысяч рублей коронавирусной субсидии и тут же отдал их малоимущим. Да и действительно: что для него 12 тысяч да еще и рублей. И, радуясь тому, что удалось ни разу не сказать слово «Конституция», завершаю обзор.