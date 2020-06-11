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Адвокат актера Ефремова считает, что его отправят в колонию-поселение: обзор прессы

Адвокат актера Ефремова считает, что его отправят в колонию-поселение: обзор прессы
Фото: Роман Канащук, ТАСС и скриншот видео

Кого арестовали из-за экологической катастрофы в Красноярском крае; сколько лет исполнится со дня рождения де Сент Экзюпери; на что Дима Билан потратил коронавирусную помощь. Ответы – в обзоре прессы от ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Вам статья

«Аргументы неделi» рассуждают, кто виновен в экологической катастрофе, случившейся в Красноярском крае. Пишут: солярка лежит пленкой на воде, как целлофан. Она вылилась из емкостей, обустроенных 35 лет назад и по документам являющихся пустыми. 21 тысяча тонн. 300 железнодорожных цистерн солярки! Повторю: экологическая катастрофа. Арестован только стрелочник – начальник какого-то там цеха. Собственник компании «Норникель», той самой, в ведении которой находятся прохудившиеся ёмкости, миллиардер Потанин, жив-здоров и находится на свободе. Почему? А потому что у него, по версии журнала Forbes, 22 миллиарда долларов. Россия. Страна неограниченных возможностей.

Очень интересно

«Амурская правда». Главная газета области изучила самые интересные туристические маршруты области. Начну с того, что хороша первостраничная фотография. Изучив ее и прочитав материал Марии Мурашко, решил, что проведу отпуск в наших краях – так много интересного, оказывается, под боком. А и действительно: стоит ли тратить деньги на Таиланды и прочие Вьетнамы, когда в шаговой доступности – сверхзанимательность?! Да взять тот же Благовещенск: много ли вы о нем знаете, все ли его тайны разгадали? В общем, прочтите материал, берите ноги в руки, и – никакого зарубежья!

Также в номере

Конечно, следует изучить многостраничный материал Анны Дёровой о том, как Благовещенск потерял Вознесенское кладбище. Кстати, очень интересное место. Нет-нет, да и бываю я там и каждый раз открываю для себя что-то ранее неизвестное. Но материал, повторяю, очень большой, весь пересказать не успею, поэтому остановлюсь только на заметке о том, что мэр Белогорска Станислав Мелюков примет участие в выборах в четвертый раз. И безо всякого использования космонавтки Терешковой.

Не пропусти

«Российская газета-Неделя» у нас на очереди. И здесь мы найдем публикацию, посвященную 120-летию Сент-Экзюпери. Так случилось, что недавно я перечитал его «Маленького принца». Отвлекитесь от повседневной суеты и сделайте то же самое. И, прямо скажу, откроете для себя много нового. «Принц» – как пушкинский «Евгений Онегин», как баховская «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» – из тех произведений, которые достойны постоянного перечтения. И, чтобы не впадать в нравоучения, перейду к «Комсомольской правде».

На посошок

Главная тема «Комсомолки»ДТП со смертельным исходом, виновником которой стал актер Михаил Ефремов. Как сказала адвокат Оксана Михалкина, для актера все закончится колонией-поселением. Решающую роль сыграет то, что Ефремов ранее не привлекался к уголовной ответственности. В общем, две страницы о том, о чем все знают: о том, что актер не дурак выпить, о том, что постоянно нарушал ПДД, о том, что он популярен и у него водятся деньги.

Что еще… Еще в «Комсомольской правде» – о предстоящем 80-летии самого знаменитого Чингачгука – Гойко Митича и о том, что Дима Билан получил 12 тысяч рублей коронавирусной субсидии и тут же отдал их малоимущим. Да и действительно: что для него 12 тысяч да еще и рублей. И, радуясь тому, что удалось ни разу не сказать слово «Конституция», завершаю обзор.

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#ДТП #СМИ #шоу-бизнес

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СМИ: Ефремов пытался покончить с собой после смертельного ДТП

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Комментарии
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  • Лесник28

    Лесник28
    3 часа назад

    Казнить, нельзя помиловать.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Пусть в Благовещенск сошлют. Или в Сковородино

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Адвокат актера Ефремова считает. что его отправят в колонию-поселение



    Предсказуемо.

    Вину признал, со следствием сотрудничает, искренне раскаивается, перед пострадавшими извинился, пытается им помочь...

    Жаль только, законодательство наше ДТП по пьяни расценивает, как совершённое по неосторожности. (

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    От Мардана:

    "...Тусовочка жалеет Мишу Ефремова.

    Русского мужика, которого он убил, конечно - нет. Он просто "нелепый и ужасный случай с гениальным русским артистом".

    У людей не хватает здравого смысла даже промолчать, когда совершенно точно нужно промолчать.

    Они его и в тюрьме не бросят. Будет работать в библиотеке. Как Белых. А через годок - на УДО..."

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Сажать таких надо далеко и надолго. Мало того, что весь кинематограф своим пьяным "лицом" засрал, смотреть противно на эти вечно пьяные рожи, так и человеком оказался таким же. Даже ещё хуже. И отмажется ведь, у него же денег "до уя"... Наворовались, кропая поганое кино, жвачку для быдла, а с деньгами в нашей стране что угодно можно сделать... У нас только за украденную булку хлеба могут посадить, а миллиард сопрешь - ещё и медальку дадут...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Знаменитые артисты, послужившие причиной смерти граждан.







    Л.Якубович

    Насмерть сбил пешехода С.Никитенко. Следствие установило, что пешеход сам бросился под колеса, дело закрыли спустя пару недель.



    К.Миладзе

    Сбил 30-ти летнюю женщину мать двоих детей. Заключено судебное соглашение с родственниками, убийца пошел лишь свидетелем по делу.М.Казаков

    В бытовой драке нанес смертельные раны обидчику К.Гуркину. превышение самообороны, отсидел год и вернулся к карьере.



    Ф.Киркоров

    Толкнул охранника, который получил смертельные травмы при падении. Суд оправдал убийцу.



    Э.Радзинский

    Убил 24-летнюю М.Куликову в ДТП по встречке. Амнистирован.



    И.Петренко

    Соучастник убийства

    https://unews.pro/news/104789/

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Вся верхушка гнилая. Ежу понятно. Безнаказанность рождает равнодушие к обычным людям, к их жизни в том числе. Давайте и дальше их оправдывать. Тогда таких преступлений будет ещё больше. Как говорится, в России все равны, но некоторые равнее....

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    КВЖД наса а не васа

    Знаменитые артисты, послужившие причиной смерти граждан.



    Л.Якубович

    Насмерть сбил пешехода С.Никитенко. Следствие установило, что пешеход сам бросился под колеса, дело закрыли спустя пару недель.

    К.Миладзе

    Сбил 30-ти летнюю женщину мать двоих детей. Заключено судебное соглашение с родственниками, убийца пошел лишь свидетелем по делу.М.Казаков

    В бытовой драке нанес смертельные раны обидчику К.Гуркину. превышение самообороны, отсидел год и вернулся к карьере.

    Ф.Киркоров

    Толкнул охранника, который получил смертельные травмы при падении. Суд оправдал убийцу.

    Э.Радзинский

    Убил 24-летнюю М.Куликову в ДТП по встречке. Амнистирован.

    И.Петренко

    Соучастник убийства

    https://unews.pro/news/104789/



    Миладзе?

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад



    Ф.Киркоров

    Толкнул охранника, который получил смертельные травмы при падении. Суд оправдал убийцу.



    Толкнул в 2004-ом, умер в 2009-ом... Не знаю, можно ли считать травмы смертельными в такой ситуации

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    https://www.mk.ru/social/2017/04/22/kirkorova-obvinyali-v-smerti-cheloveka-posle-koncerta-v-kazino-trampa.html

    Константин Меладзе.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Это ж он бухать несколько лет не будет...

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Берегись автомобиля...

  • GREEN

    GREEN
    1 час назад

    Tуман

    Это ж он бухать несколько лет не будет...



    Изверги!

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