Вячеслав Логинов: сказать «да» или «нет» поправкам в Конституцию РФ должен каждый

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», – говорится в статье 69 новой редакции Конституции РФ.

Председатель законодательного собрания Амурской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов отметил, что наша страна всегда отличалась от других государств – своей уникальной культурой, традициями, своими подвигами и героями, и их многообразием.

«Конечно, то, что сохранение общероссийской культурной идентичности обновленная Конституция провозглашает государственной задачей, я целиком поддерживаю. Ведь сегодня Россия не ограничивается 4-мя тысячами километров с севера на юг и 10-ю тысячами с запада на восток. Сегодня Россия – это центр “русского мира”, выходящего далеко за пределы РФ. И где бы наш соотечественник ни жил, он должен ощущать себя частью этого мира», – подчеркнул Вячеслав Логинов.

Отдельно он отметил важность поправок, которые касаются суверенитета Российской Федерации.

«Поправка, касающаяся защиты российского суверенитета, закрепляет за страной право принимать меры по недопущению вмешательства в ее внутренние дела, поддерживая при этом международный мир и безопасность и обеспечивая мирное сосуществование государств и народов. По факту это обязательство руководства страны обеспечить своему населению жизнь без войны», – сказал председатель заксобрания.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

«Считаю, что принять участие в голосовании должен каждый. Тем более что специалисты избирательных комиссий готовы обеспечить беспрецедентные меры безопасности, начиная с разделения входов и выходов на избирательных участках, дезинфекции помещений, обеспечения голосующих масками, перчатками и индивидуальными ручками и заканчивая новыми формами голосования на свежем воздухе», – добавил Вячеслав Логинов.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.