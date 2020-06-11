Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:05 3

Вячеслав Логинов: сказать «да» или «нет» поправкам в Конституцию РФ должен каждый

Вячеслав Логинов: сказать «да» или «нет» поправкам в Конституцию РФ должен каждый
Фото: www.solreg.ru

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», – говорится в статье 69 новой редакции Конституции РФ.

Председатель законодательного собрания Амурской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов отметил, что наша страна всегда отличалась от других государств – своей уникальной культурой, традициями, своими подвигами и героями, и их многообразием.

«Конечно, то, что сохранение общероссийской культурной идентичности обновленная Конституция провозглашает государственной задачей, я целиком поддерживаю. Ведь сегодня Россия не ограничивается 4-мя тысячами километров с севера на юг и 10-ю тысячами с запада на восток. Сегодня Россия – это центр “русского мира”, выходящего далеко за пределы РФ. И где бы наш соотечественник ни жил, он должен ощущать себя частью этого мира», – подчеркнул Вячеслав Логинов.

Отдельно он отметил важность поправок, которые касаются суверенитета Российской Федерации.

«Поправка, касающаяся защиты российского суверенитета, закрепляет за страной право принимать меры по недопущению вмешательства в ее внутренние дела, поддерживая при этом международный мир и безопасность и обеспечивая мирное сосуществование государств и народов. По факту это обязательство руководства страны обеспечить своему населению жизнь без войны», – сказал председатель заксобрания.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

«Считаю, что принять участие в голосовании должен каждый. Тем более что специалисты избирательных комиссий готовы обеспечить беспрецедентные меры безопасности, начиная с разделения входов и выходов на избирательных участках, дезинфекции помещений, обеспечения голосующих масками, перчатками и индивидуальными ручками и заканчивая новыми формами голосования на свежем воздухе», – добавил Вячеслав Логинов.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.

Просмотров всего: 14

#выборы #российская власть

распечатать


Власть 12

Путин планирует лично участвовать в голосовании по поправкам к Конституции
Власть 57

В Благовещенске скоро начнется процедура по избранию нового мэра
Общество 9

Приамурье примет необходимые меры безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Общество 1

Ивановка получит 122 миллиона на канализацию
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • retired21

    retired21
    1 минута назад

    явка - это наше всё)))

  • Бань-ши

    Бань-ши
    1 минута назад

    никому мы ничего не должны-тем более государству которое нас только грабит

  • Oldlord

    Oldlord
    8 секунд назад

    Бань-ши

    никому мы ничего не должны-тем более государству которое нас только грабит



    Надо менять государство. )



Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь