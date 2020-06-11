Выбор читателей за 10 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 10 июня.

По состоянию на 9 июня в Амурской области зарегистрировано 4 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией. На изоляции по месту жительства находится 1 943 человека, в изоляторах – 36.

10 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 40 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявлено в Свободном – 24. В Благовещенске – 8 заболевших.

У нынешнего мэра Благовещенска Валентины Калиты в конце июля текущего года истекает срок полномочий в качестве главы города. Поэтому вскоре в областном центре должен стартовать конкурс по отбору кандидатур на должность нового градоначальника.

Во вторник, 9 июня, в Благовещенске произошло масштабное отключение электроснабжения. К нему привел технический сбой на Благовещенской ТЭЦ.