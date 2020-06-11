В Благовещенске мультфильмы будут делать на профессиональном оборудовании

В Благовещенске начинает работу мультипликационная студия, которая оснащена профессиональным оборудованием, оно было приобретено на средства гранта. Студия находится в библиотеке села Садовое.

Ноутбук, камера, хромакей, световой планшет и набор материалов, необходимых для создания мультфильмов - все это оборудование приобретено на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Бюджет проекта составил 132 тысячи рублей. В планах библиотеки – создание с детьми мультфильмов, посвящённых истории родного села.

В Садовом живёт больше 1 000 человек, из них 170 детей в возрасте до 14 лет. Школы в селе нет, и центрами притяжения для детей являются сельский дом культуры и библиотека, где решили открыть собственную мультипликационную студию. Ребята с нетерпением ждут снятия ограничений и начала работы на новом оборудовании.

Руководитель студии и автор проекта, заведующая филиалом библиотеки Анна Исаева - художник по образованию. В настоящее время Анна Викторовна проходит дистанционное обучение в новосибирской «Мульт-школе.ру», где закупили всё необходимое для студии. Анна Викторовна научит ребят создавать мультфильмы с самого начала – сочинять сюжет, создавать персонажей в различных техниках, озвучивать их, снимать и монтировать видео. В итоге должны получиться три мультфильма краеведческой направленности, продолжительностью три-четыре минуты каждый.

Планируется, что к занятиям приступят 20 ребят. В настоящее время в студию мультипликации записались 12 девочек и мальчиков.

«За время создания фильма ребёнок пробует себя в качестве сочинителя, сценариста, художника, актёра, аниматора, монтажёра, тем самым осваивая разные виды деятельности и получая много новой интересной информации. Кроме того, работа над фильмом создаёт условия для формирования у ребёнка личностных качеств, таких как инициатива, настойчивость, трудолюбие, ответственность, коммуникабельность и так далее», – говорит руководитель студии «Мульти-Пульти» Анна Исаева.

«Создание такой мультипликационной студии – это первый опыт в Амурской области. В библиотеках на западе России такие студии пользуются спросом, а для нас это впервые. Мы уверены, что ребята с интересом подключатся к работе над созданием мультфильмов по мотивам истории родного села, и в процессе сбора материала лучше узнают историю своей малой родины, а также разовьют свои творческие способности в разных направлениях», – считает директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная система» Оксана Климова.

Итогом реализации проекта станет привлечение детей к созданию мультфильмов на базе краеведческого материала и участие в открытом международном фестивале детского кино и видеотворчества в Благовещенске «Кинамурчик». Готовые работы студия «Мульти-Пульти» представит в ноябре, ко Дню матери, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

Какой первый мультфильм выпустит студия - в блоге Культпросвет.