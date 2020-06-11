Путин планирует лично участвовать в голосовании по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока он (президент) планирует принять участие в голосовании», — сказал Песков. Он также напомнил, что проголосовать можно будет в течение семи дней до 1 июля и что президент может воспользоваться этим правом. По словам Пескова, сейчас Путин собирается прийти проголосовать лично.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля, этот день объявлен нерабочим. Бюллетень будет содержать один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». На вопрос предусмотрено два варианта ответа: «за» и «против».

Как сообщает РБК, в Москве и Нижегородской области голосование разрешили провести в электронном дистанционном формате. Подать заявления на участие в электронном голосовании жители этих регионов могут через портал госуслуг. Само электронное голосование пройдет на интегрированном портале og2020.ru.