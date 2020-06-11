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сегодня, 08:21 12

Путин планирует лично участвовать в голосовании по поправкам к Конституции

Путин планирует лично участвовать в голосовании по поправкам к Конституции
Фото: Culture.ru

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока он (президент) планирует принять участие в голосовании», — сказал Песков. Он также напомнил, что проголосовать можно будет в течение семи дней до 1 июля и что президент может воспользоваться этим правом. По словам Пескова, сейчас Путин собирается прийти проголосовать лично.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля, этот день объявлен нерабочим. Бюллетень будет содержать один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». На вопрос предусмотрено два варианта ответа: «за» и «против».

Как сообщает РБК, в Москве и Нижегородской области голосование разрешили провести в электронном дистанционном формате. Подать заявления на участие в электронном голосовании жители этих регионов могут через портал госуслуг. Само электронное голосование пройдет на интегрированном портале og2020.ru.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    47 минут назад

    ну ещё бы

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    43 минуты назад

    поведет за собой остаток выживших баранов

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    39 минут назад

    нив коем случае не идите голосовать, ему нужны тупо голоса, не важно "за" или "против"

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    39 минут назад

    Звоните по телефону 8 (4162) 77-50-05 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, включая выходные и праздничные дни. Перерыв с 13:00 до 14:00 и подавайте жалобу, на президента, на его незаконное изменение в конституции, на его фракцию едросов в мос.гос.думе (если кто помнит или знает, для принятия нового закона их там втрое больше, чем всех остальных фракций вместе взятых, другими словами едросы-339, остальные в сумме-107)

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    AmurAdmin

    нив коем случае не идите голосовать, ему нужны тупо голоса, не важно "за" или "против"



    А чего это вы уговариваете нас не ходить на выборы?



    Опасаетесь, что противники обнуления превысят число обнуляторов?



    Действующей власти это было бы очень выгодно!





  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    28 минут назад

    А как президент отметился в День донора, Песков ничего не сказал. Жаль).

  • Папа Римский

    Папа Римский
    11 минут назад

    1. Частью 2 статьи 95 Конституции РФ, в случае одобрения проекта изменений народным голосованием, Президенту будет предоставлено право назначения 30 сенаторов Совета Федерации, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно. Президент РФ вправе признать за любым гражданином наличие выдающихся заслуг перед страной, в том числе путем награждения его государственным наградами.

    2. статьей 95 Конституции РФ закрепляется право Президента РФ, который прекратил свои полномочия ввиду истечения срока полномочий либо досрочно в случае его отставки, - пожизненно быть членом Совета Федерации.

    вот вам ссылка на опубликование в Российской газете: https://rg.ru/2020/03/16/popravka-v-konstituciyu-dok.html

  • full

    full
    8 минут назад

    Самообнулится, фактически.

  • Tуман

    Tуман
    6 минут назад

    Я тоже планирую лично участвовать в голосовании по поправкам к Конституции

  • Fedor SM

    Fedor SM
    5 минут назад

    Да уже один за всех проголосовал, а не..... Терешкова ещё

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    А что? Хммм... Изначально планировал кого-то другого вместо себя послать?

  • retired21

    retired21
    1 минута назад

    из бункера в костюме желтой уточки опять?

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