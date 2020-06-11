Зоозащитница Благовещенска: давайте я принародно открою вольеры и распущу собак (фото,видео)

Собственники гаражного комплекса второй год пытаются доказать, что местная зоозащитница Людмила Попова мешает спокойно парковать машины. Владельцы утверждают, что собаки, обитающие на этой территории, приносят одни неудобства.

«Администрация Благовещенска этой гражданке выделила участок земли для дрессировки собак, а она организовала там приют и перекрыла выезд из гаража с одной стороны на Новотроицкую трассу. Поставила ворота и сказала ездить через другой выход. Второй выезд находится на улице Калинина, там сейчас идет ремонт, и проезд запрещен. Попова говорит: ездите по газонам. А это уже административное правонарушение. Нонсенс какой-то, такого не должно быть. Они устроили этот собачник и спокойно живут. Все собаки сидят на цепи. Когда пытаешься заехать через ворота со стороны Новотройки, собаки начинают лаять и кидаться. Мы писали жалобы в мэрию, а они отписки шлют и шлют, не обращают внимания», – рассказал Олег, владелец одного из гаражей.

Хозяйка муниципальной земли с собаками Людмила Гранитовна уверяет, что все сделано по закону. Она подала заявку в администрацию Благовещенска на предоставление земли под социальный проект – передержку собак.

«Владельцы гаражей писали в МЧС о том, что я забаррикадировала эти ворота и в случае чего все сгорят. Несколько раз приезжали специалисты и спрашивали: где хоть один замок с внешней стороны? Собственники против того, чтобы я закрывала первые ворота для собак. Более того, когда они выезжают на Новотроицкое шоссе, ворота не закрывают, проходной двор получается. И даже дело не в собаках, я как собственник тоже имею здесь свой гараж. Когда я покупала его, мне сказали, что эти ворота запасные. Я бы никогда не хотела бы себе гараж в месте, где постоянно открыты ворота. Тут нашелся один человек с амбициями и сказал: "А вот я буду ездить"», – объяснила Людмила Попова, владелец участка с собаками.

Защитница четвероногих уверена, что делает правильное дело: она не хочет допустить, чтобы бродячие животные скитались по улицам областной столицы.

«Щенков перекидывают через забор, звонят из клиник и просто приносят. Я, волонтер, и еще две девочки сами содержим собак. На часть забора мы тоже скидывались, 22 тысячи рублей необходимо было… Давайте я принародно открою вольеры, распущу собак: идите, кусайте и пугайте. Они все стерилизованы, привиты и не заразны. Мы же хотим, чтобы на улицах города не было собак. Если муниципалитет не справляется, есть такие же волонтеры, как я. Я не одна такая, кто помогает. И потом, собак мы пристраиваем. Много, очень много собак мы пристроили», – говорит Людмила.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию города Благовещенска.

«В 408 квартале с восточной стороны земельного участка размещен объект движимого имущества, примыкающий к многоярусной стоянке по адресу: Новотроицкое шоссе, 10. Людмила Гранитовна обратилась в мэрию с вопросом о выделении земли под социальный проект. На основании заявления и схем, согласованных с комиссией, администрация города Благовещенска в ноябре 2018 года разрешила использовать площадку для дрессировки собак вплотную к многоярусной автостоянке сроком на 3 года. По истечении срока будет либо продление, либо нет. У нее эта площадка на законных основаниях. Причин для отказа в предоставлении земли не было», – сообщили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

Ранее ИА «Амур.инфо» уже рассказывало об этом конфликте, который длится между собственниками гаража и защитницей собак с 2018 года.