Боюсь, что упаду: героиней марафона «Крылья» станет 4-летняя благовещенка

Ариша появилась на свет в августе 2015 года. По словам ее мамы, беременность проходила хорошо, дочка родилась на сроке 38 недель. Но из-за того, что этому предшествовал длительный безводный период, Арина перенесла кислородное голодание. Несмотря на это, ребенку поставили высокие баллы по шкале Апгар при рождении и выписали из роддома, не найдя никаких отклонений.

«В 6 месяцев мы сами забили тревогу, потому что у Ариши была большая задержка. Детки уже пытаются ползать, садиться, у Ариши ничего этого не получалось», – рассказывает мама девочки Юлия Королькова.

Но медики по-прежнему не находили никаких отклонений и предлагали подождать. Родители записали дочку в бассейн, к ней стал ходить массажист. Именно она заметила, что у ребенка есть серьезные проблемы. После этого семья отправилась на обследовании в Хабаровск. МРТ головного мозга показало – у Ариши детский церебральный паралич.

«Мы вернулись домой, и наша жизнь перевернулась с ног на голову. Теперь у Арины день расписан по часам: ЛФК, массаж, бассейн, спорт. Нам сказали врачи, что наш образ жизни теперь будет спортивным, – продолжает Юлия. – У Ариши интеллект полностью сохранен, она знает весь алфавит и пробует читать, знает счет и даже пытается говорить по-английски, поет, рисует, танцует – как может, конечно».

Сложнее всего девочке дается умение ходить. В свои 4 года Арина Королькова может передвигаться с помощью специальных приспособлений, и лишь недавно научилась сама преодолевать небольшие расстояния.

«Врачи говорят, что у Арины большие перспективы: она очень трудолюбивый ребенок, и должно “стрельнуть”, как они говорят, – надеется мама. – Она может делать шаги, но ей мешает страх, потому что возраст уже большой. Она говорит “Я могу ходить, но я боюсь что упаду”».

С 8 месяцев девочка проходит курсы кинезиотерапии. Без этого, говорят родители, не удалось бы добиться результатов. Арина Королькова войдет в группу детей с ДЦП, которые смогут пройти очередной курс такого лечения бесплатно на средства, собранные на благотворительном марафоне «Крылья».

Марафон, который проводили совместно телекомпания «Альфа-канал» и амурское отделение Российского детского фонда, в этом году переходит в интернет-пространство. 27 июня трансляция «Крыльев» состоится в инстаграм-аккаунте Амур.инфо и на сайте информационного агентства. Специально к этому дню Амур.инфо объявило о начале конкурса видеороликов «Крылья: минута для славы». Собранные на марафоне средства пойдут на кинезиотерапию для амурских детей с диагнозом ДЦП.