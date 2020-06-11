Гороскоп 11 июня: Ракам поможет интуиция, Близнецы поверят в себя

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:39

Солнце в Близнецах.

Овен. День благоприятен для серьезных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые окажутся довольно прочными. Вместе с друзьями стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, искусства. Но понадобится много времени, сил и финансовых средств для осуществления этих планов. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях.

Телец. Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Существует опасность клеветы или осложнения отношений в личной жизни. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. Проявите сдержанность в обещаниях или обязательствах.

Близнецы. Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. В результате будет постепенно возрастать уверенность в собственные силы и надежда на удачу. Сегодня также возможно ухудшение отношений с родственниками, которые Вас в очередной раз не поймут. Не изменяйте своим убеждениям и не идите на сделку с совестью. Сегодня ко всем предложениям следует относиться с крайней осмотрительностью.

Рак. Неблагоприятный день. Несет резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников или тайных недоброжелателей. Звезды не исключают появления на пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. В делах полагайтесь на интуицию.

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Лев. Первая половина дня несет позитивные тенденции, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Суетливость, легкомыслие или невыполненные обязательства могут создать множество проблем в будущем. Остерегайтесь травмы из-за беспечности.

Дева. Конфликтный фон предыдущих дней сгладится. Звезды возвращают Вам свое благорасположение. Можете продолжать медленно, но верно закладывать фундамент будущих успехов. Этот день благоприятен для личных встреч, однако приверженность к иерархии и к консерватизму в отношениях могут помешать установлению гармонии.

Весы. День будет благоприятен для обращений Весов в общественные организации и государственные инстанции. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Будьте последовательны и напористы в деловых вопросах. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб вашей репутации.

Скорпион. Звезды советуют легко шагать по жизни, а не придумывать себе проблемы в любой сфере. Наступает самое благоприятное время для личностного роста, если Вы хотели чему-то научиться, дерзайте в четверг.

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Стрелец. Критический день. День испытаний, проверки истинности намерений и планов. Это экзамен на твердость духа, умение находить компромиссы, на честность и выдержку. Не принимайте кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против Вас. Если у Вас в планах новое дело, отложите его – затраченные усилия не окупят результата. Неблагоприятный для общения день.

Козерог. Опасный и тяжелый для здоровья день. Эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам с начальством и коллегами. Это приведет к ухудшению самочувствия. Звезды предсказывают Козерогам некоторое беспокойство по поводу работы, но оно мигом исчезнет, если вспомните, как действовали в такие моменты раньше.

Водолей. Сегодня у многих может проясниться вопрос с работой. Поиски наконец увенчаются успехом, и у Вас почти не останется времени на житейские проблемы. Этот день может пройти под знаком защиты своих интересов. Многие представители Водолеев могут испытывать осложнения с партнерами. Потребуется внимательно следить за выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично. При выполнении этих условий день может быть благополучным. Значительно укрепится авторитет.

Рыбы. Звезды по-прежнему шлют Рыбам испытания. Эмоциональная нестабильность может стать причиной конфликтов на работе и дома. Не проявляйте активности в коммерческих делах – Вам будет сложно трезво оценить свои возможности и не гоняться за пустыми прожектами. Несмотря на усилия, Вы не сумеете преодолеть все преграды и препятствия на своем пути. День может оказаться очень тяжелым.

Астролог: Вальдемар Небоходцев