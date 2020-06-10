В Благовещенске начались дорожные работы на улице Шимановского

Дорожники приступили к капитальному ремонту улицы Шимановского в Благовещенске. На участке между Октябрьской и Красноармейской начали укладку ливневой канализации.

Работы на грунтовом участке дороги в центре города стартовали 10 июня. Рабочие начали с ливневой канализации. Трубы укладывают в траншею ближе к жилому кварталу.

Как сообщало Амур.инфо, работы по обустройству водоотведения на данном участке будет проводить компания, строившая многоквартирный жилой дом. Завершить ремонт планируется к 1 июля. Дорожники установят бортовые камни, укрепят обочины щебнем, уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку.

Проблему дорожного участка улицы Шимановского не раз озвучивало ИА «Амур.инфо». В редакцию обращались жители дома № 80. Жилой комплекс под названием «Престижный» расположен в центре города, жители многоэтажек пытались добиться ремонта этого участка несколько лет.