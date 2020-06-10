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В Благовещенске начались дорожные работы на улице Шимановского

В Благовещенске начались дорожные работы на улице Шимановского

Дорожники приступили к капитальному ремонту улицы Шимановского в Благовещенске. На участке между Октябрьской и Красноармейской начали укладку ливневой канализации.

Работы на грунтовом участке дороги в центре города стартовали 10 июня. Рабочие начали с ливневой канализации. Трубы укладывают в траншею ближе к жилому кварталу.

Как сообщало Амур.инфо, работы по обустройству водоотведения на данном участке будет проводить компания, строившая многоквартирный жилой дом. Завершить ремонт планируется к 1 июля. Дорожники установят бортовые камни, укрепят обочины щебнем, уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку.

Проблему дорожного участка улицы Шимановского не раз озвучивало ИА «Амур.инфо». В редакцию обращались жители дома № 80. Жилой комплекс под названием «Престижный» расположен в центре города, жители многоэтажек пытались добиться ремонта этого участка несколько лет.

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Как быстро время летит! С утра думал 10 июня, статью начал читать, оказывается 10 июля, а в конце статьи, снова июнь. Не АИ, а машина времени какая то.

  • Victrix

    Victrix
    38 минут назад

    Kadet_84

    Как быстро время летит! С утра думал 10 июня, статью начал читать, оказывается 10 июля, а в конце статьи, снова июнь. Не АИ, а машина времени какая то.



    скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

  • ay

    ay
    32 минуты назад

    Ливнёвку начали делать ещё в субботу. Не?

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