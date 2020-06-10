В Приамурье устанавливают личность женщины, погибшей под колесами грузового поезда

В Белогорском районе на железной дороге погибла женщина. 9 июня вечером в дежурную часть Белогорского линейного отдела МВД России на транспорте о происшествии поступило сообщение от дежурного по станции Серышево.

Женщина оказалась под колесами грузового состава, она получила смертельные травмы. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшей. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. Приметы: одета в куртку коричневого цвета, футболку зеленого цвета, спортивный костюм синего цвета, сапоги черного цвета с замком спереди. Информацию просят сообщать по телефонам дежурной части Белогорского ЛО МВД России на транспорте: 8 (41641) 2-25-21, 8 (41641) 3-28-84.

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#происшествия #транспорт

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Любовь Чуприна