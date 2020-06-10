В амурском минобрнауки рассказали, в каких условиях выпускники будут сдавать ЕГЭ

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Амурская область готовится к проведению государственной итоговой аттестации. В этом году для 4 477 человек испытания будут организованы в 62 пунктах проведения экзамена с привлечением порядка 2 000 специалистов.

О степени готовности региона к экзаменационной кампании Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки доложила зампред правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

«Для организации и обеспечения особого контроля за безопасностью в период проведения аттестации до 24 июня совместно с МВД, МЧС и Росгвардией будет произведено комплексное обследование пунктов проведения экзаменов на предмет соблюдения требований антитеррористической и противопожарной безопасности, уровня их защищенности от несанкционированного проникновения, оснащенности техническими средствами безопасности и экстренной связи с полицией и иными реагирующими структурами и ведомствами. Также на особый контроль взят вопрос электроснабжения пунктов», – сообщила зампред и добавила, что вся необходимая техника и камеры видеонаблюдения в пунктах для проведения ЕГЭ имеются в наличии и вскоре будут протестированы.

Все 1 683 специалиста, которые будут задействованы в работе ППЭ, уже прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

«В целях снижения рисков отсева организаторов в связи с ситуацией с коронавирусом решено увеличить их количество на 10-15 % (в зависимости от мощности пунктов). Новые специалисты будут обучены до 1 июля», – прокомментировала Светлана Яковлева.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, рассадку участников в аудиториях организуют с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра, на входе у выпускников и организаторов будут измерять температуру, аудитории предварительно продезинфицируют.

Календарь ЕГЭ стартует 29 июня. Именно в этот день, а также следующий за ним, 30 июня, по всей стране пройдут пробные экзамены. На них без участия выпускников будет протестирована техника и отработан алгоритм действий всех сотрудников в части обеспечения безопасных условий пребывания детей.

Следом за пробными экзаменами начнется этап сдачи ЕГЭ по всем предметам. Он продлится с 3 июля по 23 июля включительно. Проведение ЕГЭ по русскому языку – самого массового из всех выпускных экзаменов – разделили на два дня – 6 и 7 июля.

В этом году правом пересдачи смогут воспользоваться только те выпускники, которые по уважительным причинам не явились на экзамены в установленные сроки и имеют документальное подтверждение этого. Пересдать экзамены можно в резервные дни 24 и 25 июля, а также в дополнительные сроки в августе – с 3 по 8.