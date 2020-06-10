Без китайского лука и фруктов: в Белогорске напоминают о правилах ярмарки выходного дня

Фото: администрация Белогорска

Ярмарка выходного дня в Белогорске состоится 13 и 14 июня. Участники должны выполнять современные эпидемиологические требования и реализовывать только местную продукцию.

Обязательным условием для продавцов является наличие прописки на территории Белогорска и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: масочный режим, наличие перчаток у продавцов, соблюдение «социальной» дистанции.

«Торговать участникам ярмарки можно только собственной продукцией, – рассказала замначальника отдела по труду и потребительскому рынку Ирина Дзюба. – Сейчас это соленья, рассада, саженцы, мед и все, что успело вырасти на огородах. Категорически запрещена продажа экзотических фруктов, в том числе черешни, дынь, арбузов. Также нельзя продавать китайский лук в сетках».

Как и раньше, местом торговли станет автостоянка у здания администрации. В отделе по труду и потребительскому рынку отмечают, что в остальных случаях это относится к размещению нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей, а на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

«Первая ярмарка выходного дня собрала 57 участников. Однако реализовывать свой товар часть решила не на специально отведенном месте, а на пешеходном тротуаре вдоль улицы Гагарина, – говорит Ирина Дзюба. – Нарушение установленных правил может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей, а на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей».

Места для торговли на автостоянке у здания администрации города предоставляются бесплатно, с 10 до 16 часов по субботам и воскресеньям. Продавцам необходимо оплатить лишь услуги по уборке мусора после реализации продукции. За 4 рабочих дня ярмарки число зарегистрировавшихся участников составило 90 человек, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.