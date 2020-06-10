В Белогорске советуются с горожанами, прежде чем спилить деревья в парке

В городском парке Белогорска комиссионно проверяют безопасность деревьев. Это потребовалось после того, как 9 июня из-за шквалистого ветра в сосняке, расположенном в границах парка, за ретро-каруселью рухнула сосна. Во время падения дерева посетителей зоны отдыха вблизи места происшествия не было.

«Произошло это в районе 17:10, – рассказал руководитель дирекции парков и скверов Юрий Приходько. – Сосна высотой около 15 метров переломилась пополам от сильных порывов ветра. К сожалению, это не первый случай в этом году. 19 апреля ветра не выдержала сосна вблизи светомузыкальной аллеи. Она упала на конструкцию. Работоспособность последней, кстати, уже восстановлена».

По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, создана общественная комиссия в составе работников предприятия, занимающегося благоустройством, управления ЖКХ, горпарка, представителей общественности. Они обследовали лесонасаждения в парке. Особое внимание уделили состоянию сосен и их близости к линиям электропередач, местам массового скопления людей.

«Предварительно отметили специальной лентой уже нежизнеспособные деревья, на наш взгляд, – добавил Юрий Приходько. – Есть несколько признаков того, что дерево погибает: сильно отслаивается кора, ствол без коры словно желто-костяной, много засохших веток, неестественный наклон. Кстати, последняя сломавшаяся сосна внешне была вполне зеленая. Однако внутри полностью изъедена насекомыми».

В ходе обследования зеленых насаждений общественной комиссией выявлено более 20 потенциально опасных деревьев. Сейчас их стволы перевязаны сигнальной лентой.

Руководство городского парка просит неравнодушных граждан на предстоящих выходных 12, 13 и 14 июня оценить выводы комиссии по признанию деревьев в парке потенциально опасными и подлежащими спилу. В случае несогласия с мнением комиссии следует обратиться к директору парка Юрию Приходько, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.