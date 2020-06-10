ГИБДД хочет внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость

ГИБДД разработала и планирует внедрить новый метод проверки водителей на трезвость. Новая методика позволит оперативно проверять сразу несколько машин из потока.

Об этом рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков. Устройство не будет похоже на алкотестер, но как именно будет организована техническая сторона процесса, в пока не уточняется.

«В течение нескольких секунд мы поймем, есть ли основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение», — сказал Быков.

По его словам, инспекторы смогут направить автомобили в одну полосу и за 20-30 минут проверить большое количество водителей, пишет РИА Новости. ГИБДД направила проект методики на обсуждение в Общественную палату.