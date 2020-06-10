Павел Березовский: Шимановск начинает возвращаться к нормальной жизни

В Шимановске со следующей недели планируют снять ограничительные меры в отношении гостиниц, кафе и спортивных объектов. Об этом мэр города Павел Березовский рассказал в программе «Простые вопросы».

«Мы начинаем возвращаться к нормальной жизни», – сказал он. На сегодня в городе, по данным местных властей, 40 заболевших COVID-19. Благодаря принятым мерам, стремительный прирост числа заболевших в Шимановске удалось сдержать.

Город был закрыт с 18 мая, приезжающим и уезжающим оформляли специальные пропуска. Всего было выписано около 7,5 тысячи пропусков. «Мы не ожидали, что такое количество людей въезжает и выезжает. Особенно тех, кто работает на вахте. И в Роскомос уезжали, и в Газпром… Если контактные появляются, к нам этот список подается каждый день, и мы оперативно и быстро принимаем решение», – рассказал Павел Викторович.

«Мы пытались людям доказать, что это болезнь непростая и страшная. Но когда нашлись совсем до предела непонятливые, на них составляли протоколы. За невыполнение правил поведения при ЧС было выявлено 29 правонарушений, составлено 16 протоколов об административном нарушении, они направлены в суд. По 13 материалам судом вынесены решения. 4 штрафа по 30 тысяч, 1 штраф тысяча рублей, 8 предупреждений, остальные на рассмотрении. Мы наказывали тех, кто не понимает, и сегодня ведем такую работу, – пояснил глава Шимановска. – Будем надеяться, что такого роста у нас больше не будет. Не так просто город закрывать и разговаривать с жителями на эту тему».

Также Павел Березовский рассказал, что всего от одного заболевшего человека в Шимановске заразились 33 горожанина, и поделился, почему сам сдавал анализ на коронавирус. Подробнее смотрите в программе.