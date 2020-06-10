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Амурские военные учились оказывать помощь населению при наводнении

Амурские военные учились оказывать помощь населению при наводнении
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Амурской области состоялось специальное учение по ликвидации последствий поводков с понтонно-переправочными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа. В ходе учения военные инженеры были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике на полигон «Трехречье» в район условного стихийного бедствия.

По прибытии на место военнослужащие отработали наведение паромных переправ через водоем, эвакуацию условно пострадавшего населения и техники с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».

Перед наведением каждой переправы водолазы проводили осмотр береговой линии и дна водоемов. Часть тренировок проводились в сложных условиях дождя и сильного ветра.

В учении были задействованы штатные понтонно-мостовые парки, плавающие транспортёры (ПТС-2), буксирно-моторные катера и другая специальная техника количеством около 70 единиц. Всего в учениях приняло участие более 500 военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #наводнение

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