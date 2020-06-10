В Швеции у россиянки забрали дочь из-за того, что она ездила на консультацию в российскую клинику

В российско-шведских отношениях назревает крупный скандал, зачинщиком которого стала скандинавская сторона. Соцслужбы Королевства отобрали годовалую дочь у россиянки и поместили девочку в приют.

Причиной для таких радикальных мер стало то, что мама выезжала на Родину для обследования девочки. Семейный суд расценил это как вопиющий акт «недоверия к шведской медицине». На Елену завели дело, а ребенка изъяли.

Ребенок в семье спокойный, часто улыбается. Но, по мнению шведских соцработников, именно так выглядит глубокая депрессия. Как рассказывает мать, еще в роддоме у Лизы появились проблемы с пищеварением, колики. Но сколько бы они не обращались к врачам – единственным результатом стала жалоба медиков в службу опеки, пишет «РЕН ТВ».

«К нам стал приходить домой социаль. Шпионили за мной. Как я держу ребенка, как я кормлю ребенка. И, в общем, сделали такие выводы: что у ребенка депрессия, а мама не может понимать сигналы», – рассказала мать ребенка Елена Шишина.

Ребенок уже ослаб, отказывался есть, и тогда лечить дочь Елена поехала в Череповец к родителям. В российской клинике выяснили: у Лизы аллергия на белок коровьего молока. Последнее исследование решили провести в Швеции. Но по возвращении жизнь семьи превратилась в ад.

«Сказали врачу. Нас тут же взяли в оборот. Только вот покушали буквально, звонок в дверь. Я, не подозревая ничего, открыла дверь. На пороге стоят трое полицейских и два работника социальной службы. Все, мы пришли забирать Лизу», – говорит Елена.

Елену обвинили в чрезмерной опеке. Якобы, ребенок здоров, а вот мать тревожная. На выписки и результаты анализов из России медики не стали даже смотреть.

«Я видел уже огромное количество случаев, когда изымали детей от русских матерей. Причина может быть фактически любая – сфабрикованная версия. Это политическое преследование русских граждан за рубежом», – считает доцент хельсинского университета, правозащитник Йохан Бекман.

Мать Лизы – русская. Отец – белорус. У обоих двойное гражданство. Оба работают, есть еще старший сын – с ним, кстати, проблем не возникало. Зато за самой службой опеки тянется скандальный шлейф. И дело даже не в чрезмерном рвении. Речь может идти о торговле детьми. За изъятие детей в Швеции, как и других скандинавских странах соцслужбы получают дотации из госбюджета.

«Процветает бизнес на детях. А годовалая красивая девочка, которая ещё не говорит по-русски – она прекрасный товар, очередь на таких детей гигантская в Швеции», – объяснила координатор международного движения «Русские матери» Ирина Бергсет.

Мать Лизы даже не пригласили в суд, где решался вопрос об изъятии. Сейчас семья обратилась в российское посольство в Стокгольме, которое уже направило письмо в соцслужбу. Но непробиваемая, защищенная государством система не признает ошибок. И, прикрываясь заботой о детях, там обещают лишь работать усерднее.

«Это наша главная задача и цель – защитить детей, которые находятся в опасности. Нас часто обвиняют в том, что мы делаем недостаточно», – заявил глава организации по защите детей Бордже Томтер.

Решение суда мать Лизы попытается оспорить. Но до рассмотрения апелляции еще два месяца, в течение которых отрицающая проблему шведская опека, продолжит травить ребенка молочными смесями.