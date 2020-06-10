В Благовещенске пройдут рейды по выявлению незаконно работающих кафе и тренажерных залов

Благовещенцев власти просят сообщать о незаконной работе точек общепита и фитнес-клубов. В праздничные дни работа этих предприятий будет контролироваться посредством рейдовых мероприятий.

Эпидемиологическая обстановка не территории амурской столицы не улучшается, поэтому все ранее введенные ограничительные меры сохраняются. Несмотря на это, некоторые предприниматели не соблюдают предписанные им ограничения. О подобных нарушениях в администрацию города Благовещенска регулярно поступают сообщения.

В связи с этим в мэрии на очередном заседании оперативного штаба было принято решение о проведении с 12 по 14 июня рейдовых мероприятий по точкам общественного питания, фитнес-клубам, торговым центрам, сообщает пресс-служба мэрии.

Власти напоминают, что согласно распоряжению губернатора региона, в Благовещенске разрешена деятельность организаций общественного питания, которые работают только по доставке, работа фитнес-центров и тренажерных залов должна быть полностью приостановлена, а функционирование торговых центров разрешено с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил.

Администрация города Благовещенска просит горожан обращать внимание на факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований предпринимателями и сообщать о них в директ официального инстаграм-аккаунта мэрии @blagoveshchensk.rf или старшему оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: +7 (4162) 999-112. Все обращения будут обработаны и переданы в полицию.