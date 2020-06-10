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сегодня, 17:45 6

В Благовещенске пройдут рейды по выявлению незаконно работающих кафе и тренажерных залов

В Благовещенске пройдут рейды по выявлению незаконно работающих кафе и тренажерных залов
Фото: pixabay.com

Благовещенцев власти просят сообщать о незаконной работе точек общепита и фитнес-клубов. В праздничные дни работа этих предприятий будет контролироваться посредством рейдовых мероприятий.

Эпидемиологическая обстановка не территории амурской столицы не улучшается, поэтому все ранее введенные ограничительные меры сохраняются. Несмотря на это, некоторые предприниматели не соблюдают предписанные им ограничения. О подобных нарушениях в администрацию города Благовещенска регулярно поступают сообщения.

В связи с этим в мэрии на очередном заседании оперативного штаба было принято решение о проведении с 12 по 14 июня рейдовых мероприятий по точкам общественного питания, фитнес-клубам, торговым центрам, сообщает пресс-служба мэрии.

Власти напоминают, что согласно распоряжению губернатора региона, в Благовещенске разрешена деятельность организаций общественного питания, которые работают только по доставке, работа фитнес-центров и тренажерных залов должна быть полностью приостановлена, а функционирование торговых центров разрешено с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил.

Администрация города Благовещенска просит горожан обращать внимание на факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований предпринимателями и сообщать о них в директ официального инстаграм-аккаунта мэрии @blagoveshchensk.rf или старшему оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: +7 (4162) 999-112. Все обращения будут обработаны и переданы в полицию.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    загубят бизнес

  • Nikita1987

    Nikita1987
    1 час назад

    Спасибо хоть предупредили)))

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    Всё равно, что в СМИ сказать, что по такому то адресу во столько то часов будет проходить задержание преступника... Уровень маразма просто зашкаливает...

  • full

    full
    1 час назад

    Забавная страна Россия... Незаконно собираться нельзя, а законно можно. И все это во время эпидемии, ага.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    57 минут назад

    СТУКАЧИ! 37й год?! Вирус тащать с других регионов, а местные виноваты!

  • Undertaker

    Undertaker
    23 минуты назад

    А столовка в администрации работает?

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