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Звезды раскрыли свои секреты похудения во время самоизоляции

Звезды раскрыли свои секреты похудения во время самоизоляции
Фото: instagram.com/gemmacollins1/

Звезды кино и шоу-бизнеса раскрыли секреты своего похудения во время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Многим удалось скинуть килограммы, которые не уходили годами.

Например, звезда реалити-шоу и плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) отказалась от еды вне дома, благодаря чему вес начал постепенно уходить. Она заранее готовит для себя несложные блюда. «У меня бывают загрузочные субботы, когда я ем все, что хочу. Затем в течение трех недель я подхожу к выбору пищи с умом», – цитирует Коллинз «Лента.ру».

Телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) в соцсетях регулярно показывает процесс тренировок, во время которых она выполняет приседания и силовые упражнения. Кроме того, 24-летняя знаменитость контролирует свою диету. Например, на завтрак она ест яйца, ломтик хлеба и выпивает протеиновый шоколадный коктейль. Известно, что за последние несколько месяцев ей удалось сбросить 12 килограммов.

Также Ферри недавно призналась, что она прибегала к хирургическим вмешательствам, так как раньше ее тело регулярно критиковали. Однако сейчас она поддерживает форму благодаря здоровому образу жизни.

Во время режима самоизоляции удалось похудеть на 10 фунтов (4,5 килограмма) и блогерше Софи Касаи (Sophie Kasaei). «Сейчас я не ем еду навынос, не путешествую по стране и не езжу на работу, останавливаясь по пути в кафе. Дома я готовлю полезные блюда, а по утрам в течение часа тренируюсь вместе с отцом», – поделилась Касаи.

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#жизнь #шоу-бизнес

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