Василий Орлов провел первое совещание на стройплощадке моста через Зею (фото,видео)

На левом берегу Зеи идут работы по очистке территории под строительство нового автомобильного моста. Строительная организация «УСК "Мост"» размещает здесь сотрудников и технику.

«Сегодня обсудили текущий статус моста, сейчас перебрасываются силы и средства с площадки строительства моста через Амур. Согласно планам, срок строительства объекта – 42 месяца, но поставлена задача максимально быстро сдать объект – за 30 месяцев. Считаю, что организация "УСК "Мост" в силах это сделать», – сказал Василий Орлов.

В ходе первого установочного совещания на стройплощадке рассматривались варианты доведения лимитов финансирования на ускоренное строительство этого объекта, организации дорожного движения на территории города Благовещенска в пределах улиц Горького и Первомайской.

Губернатор отметил, что подобные рабочие совещания будут проходить еженедельно. В свою очередь правительство региона окажет максимальную поддержку подрядчику, чтобы сдать объект в срок.

Общая длина объекта по проекту составит 9 километров, из которых 2 километра – мостовой переход и 7 километров – подходы. Состоять он будет из 26 опор, 500 метров будут представлять собой вантовую конструкцию, идентичную мосту через Амур. Строительством займется компания «УСК Мост», занятая на строительстве моста через реку Амур.

«Основная работа сейчас ведется проектным институтом совместно с компанией «УСК "Мост"», рассматривается оптимизация технологий для проведения работ в круглосуточном и круглогодичном режиме, независимо от ледохода и паводков, которые в этом регионе случаются. Все нюансы будут учтены в технологической документации. Начало моста будет от улицы Горького и дальше через реку Зею до федеральной трассы "Подъезд к городу Благовещенск", с пересечением в одном уровне с автодорогой "Подъезд к селу Владимировка"», – сказал заместитель генерального директора по строительству «УСК "Мост"» Эдуард Давыдов.

В ближайшее время на стройплощадке появится буровая техника и строительные городки. Порядка 100 рабочих сейчас размещены на стройплощадке моста через Амур. 100 работников «УСК "Мост"» ждут вызова на вахту. В первую очередь они будут расчищать площадки и готовить их под установку бытовых городков.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение сдвинуть сроки начала финансирования строительства моста через Зею с 2021 года на 2020 год.

«Сегодня рассматривается возможность предоставления федеральных средств в размере 4,6 миллиарда рублей. Пока этот вопрос в проработке. На 2021 и 2022 год определено финансирование по 4,7 миллиарда рублей. Сегодня поступила информация о том, что рассматривается вопрос внесения изменений в программу, в связи с чем появится возможность привлечь на строительство оставшиеся средства. Общая стоимость проекта составляет 19,8 миллиарда рублей», – рассказал Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства области.

Администрацией Благовещенска сейчас проводятся торги на создание проекта комплексной системы организации движения, которая должна показать, как транспортные потоки будут распределяться по городу, чтобы не затруднять движение транспорта, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется провести ремонт улицы Горького и рассмотреть возможность увеличения ее пропускной способности», – сказал Александр Зеленин.