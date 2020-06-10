Амурчане, которые переносят COVID-19 бессимптомно, не регистрируются как больные
Бессимптомных носителей коронавирусной инфекции не регистрируют как больных, сообщила главврач областной инфекционной больницы Елена Саяпина. Как правило, бессимптомных носителей выявляют при обследовании круга контактных лиц.
«По результатам ПЦР-анализа у человека присутствует вирус COVID-19, но при этом врач не обнаруживает никаких признаков острой респираторной вирусной инфекции – лихорадки, насморка, кашля. Такой человек – носитель. Бессимптомные носители не подлежат регистрации, их не вносят в регистр как заболевших, но они подлежат наблюдению и изолированию», – поясняет Елена Саяпина.
Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью своих близких, родных и окружающих, 14 дней бессимптомный носитель должен находиться в изоляции дома. Он не должен выходить в магазин, посещать общественные места, ходить на работу, чтобы не распространять инфекцию и не заразить окружающих, пишет амурское правительство.
«Если вы сегодня были в контакте с COVID, то завтра анализ не покажет у вас эту инфекцию. COVID-19 определяется со второго-четвёртого дня после контакта с ковидным больным. Выписывается пациент из стационара при двух отрицательных анализах на COVID. Бывает, что первый анализ был взят рано и потому он отрицательный, но уже следующий положительный. Существуют временные методические рекомендации Минздрава РФ, которые мы учитываем при лечении больных с COVID-19», – прокомментировала главный врач.
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