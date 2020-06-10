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Амурчане, которые переносят COVID-19 бессимптомно, не регистрируются как больные

Амурчане, которые переносят COVID-19 бессимптомно, не регистрируются как больные
Фото: pixabay.com

Бессимптомных носителей коронавирусной инфекции не регистрируют как больных, сообщила главврач областной инфекционной больницы Елена Саяпина. Как правило, бессимптомных носителей выявляют при обследовании круга контактных лиц.

«По результатам ПЦР-анализа у человека присутствует вирус COVID-19, но при этом врач не обнаруживает никаких признаков острой респираторной вирусной инфекции – лихорадки, насморка, кашля. Такой человек – носитель. Бессимптомные носители не подлежат регистрации, их не вносят в регистр как заболевших, но они подлежат наблюдению и изолированию», – поясняет Елена Саяпина.

Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью своих близких, родных и окружающих,​ 14 дней бессимптомный носитель должен находиться в изоляции дома. Он не должен выходить в магазин, посещать общественные места, ходить на работу, чтобы не распространять инфекцию и не заразить окружающих, пишет амурское правительство.

«Если вы сегодня были в контакте с COVID, то завтра анализ не покажет у вас эту инфекцию. COVID-19 определяется со второго-четвёртого дня после контакта с ковидным больным. Выписывается пациент из стационара при двух отрицательных анализах на COVID. Бывает, что первый анализ был взят рано и потому он отрицательный, но уже следующий положительный. Существуют временные методические рекомендации Минздрава РФ, которые мы учитываем при лечении больных с COVID-19», – прокомментировала главный врач.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • R/a old

    R/a old
    1 час назад

    Подскажите, если бессимптомные носители не регистрируется, то что значит "бессимптомная форма" - 26% ?

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Это шедевр.

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    И сколько таких неучтенных "бомб" гуляют свободно? На ГПЗ такие есть?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Бессимптомных больных ковидом,должны изолировать,т.е. должны сидеть дома и не выходить,чтоб не заражать окружающих,с какой периодичностью,делают проверки,сидят,они дома или пошли в магазин,аптеку и т.д.,ведь выходя из дома даже в маске,они представляют угрозу заражения населения.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    54 минуты назад

    Раньше считали, теперь не считают! КТо статистику будет пересчитывать? Если раньше в ней было 60% бессимптомных больных!

  • Allenga

    Allenga
    52 минуты назад

    Отсюда вывод-в статистике мы видим верхушку айсберга... и исходя из той, которую нам озвучивают в процентах, можно с чистой совестью сверху накидывать еще 30% к 40 заболевшим, а реально и того больше.

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