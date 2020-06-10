В Приамурье выявлено 40 новых заболевших коронавирусом

10 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 40 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявлено в Свободном – 24. В Благовещенске – 8 заболевших.

В Сковородинском районе зафиксировано 4 новых случая. По два новых заболевших – в Благовещенском и Михайловском районах. Темп прироста за последние сутки – 4,9 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 835 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 105,69 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,3 %; ОРВИ – 29,3 %; бессимптомная форма – 25,4 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8 %. 260 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 4 765 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в отношении 1 996 человек, бывших в контакте с заболевшим. Из них на изоляции по месту жительства находятся 1 960 человек, в изоляторах – 36, сообщает амурский Роспотребнадзор.

По состоянию на 10 июня проведено 67 457 исследований, в том числе 27 326 исследований (40,5 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».