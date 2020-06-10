Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 9

В Приамурье выявлено 40 новых заболевших коронавирусом

В Приамурье выявлено 40 новых заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com

10 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 40 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявлено в Свободном – 24. В Благовещенске – 8 заболевших.

В Сковородинском районе зафиксировано 4 новых случая. По два новых заболевших – в Благовещенском и Михайловском районах. Темп прироста за последние сутки – 4,9 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 835 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 105,69 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,3 %; ОРВИ – 29,3 %; бессимптомная форма – 25,4 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,8 %. 260 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 4 765 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в отношении 1 996 человек, бывших в контакте с заболевшим. Из них на изоляции по месту жительства находятся 1 960 человек, в изоляторах – 36, сообщает амурский Роспотребнадзор.

По состоянию на 10 июня проведено 67 457 исследований, в том числе 27 326 исследований (40,5 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Просмотров всего: 2758

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Павел Березовский: Шимановск начинает возвращаться к нормальной жизни
Общество 6

В Благовещенске пройдут рейды по выявлению незаконно работающих кафе и тренажерных залов
Коронавирус 6

Амурчане, которые переносят COVID-19 бессимптомно, не регистрируются как больные

Общество

В Благовещенске стартует прием заявок на получение субсидий до 200 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Управляющий

    Управляющий
    2 часа назад

    А на сайте короновирус 39 - опять врут или сбой? Где одного вирусного потеряли ?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Да-да. 39

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Если сегодня 835, а вчера было 796, то сколько выявили?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в отношении 1 996 человек, бывших в контакте с заболевшим. Из них на изоляции по месту жительства находятся 1 960 человек"

    Угу. Приняли к сведению, ждем.

  • usypov. blg28

    usypov. blg28
    1 час назад

    Как может быть "с нарастающим итогом", если вчера было 45 (или 48, точно не помню), а сегодня 40??

  • Roker

    Roker
    1 час назад



    Глава Свободного: «Ситуация с COVID-19 под контролем и в городе, и на стройке»



    +24 в свободном нормально??

    главное что все под контролем

  • full

    full
    52 минуты назад

    Меня терзают смутные сомнения... А с какого числа самолеты из Москвы снова полетели? Кто нибудь помнит? Если дней пятнадцать - двадцать назад, то все сходится...

  • Вахмурка

    Вахмурка
    51 минута назад

    usypov. blg28Как может быть "с нарастающим итогом", если вчера было 45 (или 48, точно не помню), а сегодня 40??


    Нарастающий итог 835. Чем читаете? Попробуйте глазами как все.

  • Roker

    Roker
    45 минут назад

    Под амурской статистикой надо уже картинку размешать из старой передачи "крутое пике"

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь