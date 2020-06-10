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В Благовещенске стартует прием заявок на получение субсидий до 200 тысяч рублей

В Благовещенске стартует прием заявок на получение субсидий до 200 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Администрация Благовещенска объявляет прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса. Размер субсидии на одного получателя составит до 200 тысяч рублей.

Субсидии будут предоставляться в двух случаях: субъектам МСП, деятельность которых в соответствии с основным ОКВЭДом вошла в областной перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в условиях коронавируса; субъектам МСП, среднемесячная выручка которых в апреле 2020 года не менее чем на 30 % ниже среднемесячной выручки, сложившейся за период с 2019 года и 1 квартала 2020 года.

Полученные средства можно направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по оплате коммунальных услуг, начисленных начиная с 1 апреля текущего года, но не более чем за 2 месяца 2020 года.

Заявки от предпринимателей принимаются с 09:00 11 июня до 18:00 15 июля по адресу: 675023, Благовещенск, улица Ленина, 133. Обязательна отметка дежурного бюро пропусков о дате и времени приема документов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Более подробная информация о порядке предоставления субсидий и необходимом для этого пакете документов опубликована на сайте мэрии в разделе «Экономика».

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#бизнес #коронавирус

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