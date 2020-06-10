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В Амурской области на одну вакансию в среднем претендуют 5 человек

В Амурской области на одну вакансию в среднем претендуют 5 человек

Амурской области выделено 789,7 миллиона рублей субвенции для финансирования выплат безработным. Это самая большая сумма из выделенных регионам ДФО по распоряжению правительства России от 5 июня. Тем временем в Приамурье за год рухнул рынок вакансий: по сравнению с маем 2019 года их стало меньше на 85 %.

Служба исследований HeadHunter проанализировала статистику по спросу и предложению на рынке труда в мае чтобы узнать, как повлияла карантинная ситуация в крае на работодателей и соискателей. Конкуренция в Амурской области выросла на 0,3 и составила 5,1 человека на место. Самыми высококонкурентными профобластями в области в мае стали сфера «Искусство, развлечения и масс-медиа» – 22,2 претендента на место, «Начало карьеры, студенты» – 19 человек на одну вакансию.

Если рынок труда молодых специалистов всегда отличался высокой конкуренцией, то для сферы искусства и масс-медиа эта ситуация в новинку – в мае падение спроса со стороны рынка составило 17 % по сравнению с прошлым месяцем и 85 % по сравнению с маем 2019 года.

Количество вакансий на рынке труда упало на 16 % по сравнению с апрелем текущего года, 14 дней праздников и выходных наложили свой отпечаток. Если рассматривать количество опубликованных вакансий с прошлым годом, то оно динамика прироста положительная – 9 %. Сильнее всего в мае прирос госсектор (+ 204 %) и страхование (+ 50 %).

Лидерами по сокращению количества вакансий в мае стали сфера домашнего персонала (-85 %), закупок (-57 %), юриспруденции (-47 %) и инсталляции и сервиса (-42 %).

В мае соискатели публиковали и обновляли свои резюме на 11 % меньше, чем в апреле. Больше всего по количеству резюме в мае приросли сфера «Домашний персонал» (+30 %) и «Госслужба и некоммерческие организации» (50 %).

Как сообщало Амур.инфо, встать на учет в центр занятости можно дистанционно, путем заполнения заявления в электронной форме в личном кабинете на сайте Общероссийской базы вакансий «Работа в России» или в личном кабинете на портале Госуслуг. Решение о признании гражданина безработным будет принято не позднее 11 дней со дня подачи заявления. Одновременно принимается решение о назначении соответствующего пособия. Информацию о сроках выплаты и размерах пособия гражданин получит в электронной форме. В регистрации в качестве безработного заявителю может быть отказано, если им будут предоставлены недостоверные данные.

Также безработный, имеющий несовершеннолетних детей, имеет право получать по 3 000 рублей в месяц на каждого. Выплата будет производиться Центром занятости родителю вместе с назначением пособия в повышенном размере 12 130 рублей, начиная с апреля, а также за май и июнь.

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#коронавирус #работа

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