Благовещенцы запечатлели на видео происшествие с велосипедистом (видео)
В Благовещенске в районе пересечения улиц Горького и Чайковского случилось происшествие с участием велосипедиста. На видео, которые успели снять очевидцы, запечатлен обездвиженный молодой человек, лежащий на тротуаре.
Судя по кадрам, рядом с пострадавшим лежит велосипед, неподалеку на проезжей части находится автомобиль. Что произошло, достоверно неизвестно. В городском ГИБДД поясняют, что в дежурную часть сообщений о ДТП с участием велосипедистов сегодня не поступало и предположили, что, скорее всего, автомобилист остановился оказать помощь лежащему на тротуаре человеку.
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