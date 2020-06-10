Благовещенцы запечатлели на видео происшествие с велосипедистом (видео)

Фото: скриншот видео

В Благовещенске в районе пересечения улиц Горького и Чайковского случилось происшествие с участием велосипедиста. На видео, которые успели снять очевидцы, запечатлен обездвиженный молодой человек, лежащий на тротуаре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🚧По сообщениям нашего подписчика на пересечении Горького-Чайковского сбили велосипедиста. Информация уточняется. Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28) 9 Июн 2020 в 11:57 PDT Судя по кадрам, рядом с пострадавшим лежит велосипед, неподалеку на проезжей части находится автомобиль. Что произошло, достоверно неизвестно. В городском ГИБДД поясняют, что в дежурную часть сообщений о ДТП с участием велосипедистов сегодня не поступало и предположили, что, скорее всего, автомобилист остановился оказать помощь лежащему на тротуаре человеку.

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#происшествия #транспорт

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Любовь Чуприна