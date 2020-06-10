Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:58 0

У благовещенки с балкона украли две дорогие норковые шубы

У благовещенки с балкона украли две дорогие норковые шубы
Фото: pixabay.com

В Благовещенске вынесен приговор местному жителю, который вместе со знакомым украл с балкона второго этажа две норковые шубы общей стоимостью 200 тысяч рублей. Происшествие случилось в микрорайоне.

В ноябре 2017 года горожанин вместе со знакомым находился возле дома на улице Студенческой Благовещенска. На балконе второго этажа мужчины увидели висевшие на веревке две норковые шубы из черного и коричневого меха, которые решили похитить.

Один из них по решетке, огораживающей балкон первого этажа, поднялся до открытого окна балкона второго этажа, просунул руку, одну за другой снял с бельевой веревки норковые шубы и скинул их вниз. Его подельник в это время следил за обстановкой.

Стоимость каждой шубы оценивалась в 100 тысяч рублей, таким образом, общий ущерб составил 200 тысяч.

Благовещенца, который непосредственно залез на второй этаж и совершил кражу, суд приговорил к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступления. Теперь горожанин должен возместить пострадавшей 200 тысяч рублей.

Что касается его подельника, то он был осужден еще в марте 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 282

#суды

распечатать


Общество 32

Благовещенец пренебрег маской и был оштрафован (видео)
Общество 26

Вандалам, разгромившим снежный городок в Благовещенске, ограничили свободу
Происшествия 8

Приговор водителю автобуса, насмерть сбившему девочку в Благовещенске, вступил в силу
Коронавирус 1

В суд Благовещенска поступило 96 дел о нарушениях, связанных с распространением COVID-19
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь