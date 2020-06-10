У благовещенки с балкона украли две дорогие норковые шубы

В Благовещенске вынесен приговор местному жителю, который вместе со знакомым украл с балкона второго этажа две норковые шубы общей стоимостью 200 тысяч рублей. Происшествие случилось в микрорайоне.

В ноябре 2017 года горожанин вместе со знакомым находился возле дома на улице Студенческой Благовещенска. На балконе второго этажа мужчины увидели висевшие на веревке две норковые шубы из черного и коричневого меха, которые решили похитить.

Один из них по решетке, огораживающей балкон первого этажа, поднялся до открытого окна балкона второго этажа, просунул руку, одну за другой снял с бельевой веревки норковые шубы и скинул их вниз. Его подельник в это время следил за обстановкой.

Стоимость каждой шубы оценивалась в 100 тысяч рублей, таким образом, общий ущерб составил 200 тысяч.

Благовещенца, который непосредственно залез на второй этаж и совершил кражу, суд приговорил к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступления. Теперь горожанин должен возместить пострадавшей 200 тысяч рублей.

Что касается его подельника, то он был осужден еще в марте 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.