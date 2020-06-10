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сегодня, 16:18 0

15 летняя девочка в Благовещенском районе сбежала из дома

15 летняя девочка в Благовещенском районе сбежала из дома
Фото: amur.sledcom.ru

В Благовещенске разыскивают 15-летнюю Лилию Уляхину. Девочка 6 июня ушла из дома, расположенного в селе Чигири.

Розыск ведет благовещенский межрайонный следственный отдел СУ СК по Амурской области. До настоящего времени местонахождение подростка не установлено.

Ранее девочка неоднократно уходила из дома. Последний раз она вышла на связь 8 июня, но отказалась сказать, где находится.

Приметы Лилии Уляхиной: на вид 15-16 лет, рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы до плеч, стрижка каре, глаза карие. На момент ухода была одета в штаны зеленого цвета, черную водолазку, черно-синие кроссовки.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Лилии Уляхиной, просят обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (4162) 52-14-09, 8 (4162) 52-14-04 или в полицию - 102.

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#Благрайон #дети #происшествия

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