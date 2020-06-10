Амурчанке отказывали в компенсации после наводнения из-за покупки нового жилья в Ингушетии

Две жительницы Амурской области, чьи дома серьезно пострадали от большой воды летом 2019 года не сразу смогли добиться положенной им компенсации. В выплате средств за утраченное жилье им отказывали потому, что они решили приобрести недвижимость за пределами региона.

Так, дом жительницы села Мазаново был затоплен в результате наводнения в июне 2019 года. Строение признали непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. Владелице выдали уведомление о предоставлении выплаты на приобретение другого жилого помещения.

Женщина купила новое жилье в Республике Ингушетия. Однако министерство социальной защиты населения области отказало ей в перечислении социальной выплаты мотивируя, что приобретение жилого помещения возможно только на территории Амурской области.

В защиту прав пенсионерки, прокурор Мазановского района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании решения об отказе в перечислении выплаты незаконным. Также надзорный орган требовал, чтобы ведомство выплатило нужную сумму. Суд требования прокурора удовлетворил, решение должно быть исполнено немедленно.

Похожая ситуация произошла в Селемджинском районе. Жительница Норска осталась без жилья после паводка в июле 2019 года. Новую недвижимость она решила приобрести в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Однако и в этом случае орган соцзащиты отказал пострадавшей в предоставлении соответствующей выплаты.

Прокуратура провела проверку, в интересах амурчанки в суд было направлено заявление. И суд снова удовлетворил все требования надзорного органа, сообщает прокуратура Амурской области.