Глава Приамурья поблагодарил мостовиков за ювелирную работу на зейском мосту

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил мостовиков. Они в короткие сроки отремонтировали мост через реку Зею, связывающий Благовещенск с левобережьем. Мост находился в аварийном состоянии и функционировал в режиме ЧС после проседания плит проезжей части.

«Провели аварийно-восстановительный ремонт. Два места были определены как критичные. Оперативно приняли решение по технологии производства работ, оперативно изготовили железобетонные изделия и в два технологических окна по 11 часов восстановили конструкции моста и открыли движение в обе стороны», – рассказал губернатору заместитель гендиректора АО «УСК Мост» по строительству Эдуард Давыдов.

Василий Орлов поинтересовался, сколько по времени планировалось и сколько фактически ушло на ремонт. «Мы планировали закончить ремонт 14 июня, но успели сделать все значительно быстрее и уже 31 мая открыли движение», – пояснил Эдуард Давыдов.

Орлов поблагодарил наиболее отличившихся мостовиков и вручил им благодарственные письма губернатора.

«Мост через Зею критически важен, он все время загружен транспортом. В сутки грузопоток достигает 11 тысяч машин. В этих непростых условиях вы смогли качественно и в максимально короткие сроки выполнить ремонт поврежденных участков моста и восстановить полноценное движение по двум полосам мостового перехода. Вы сделали поистине ювелирную работу в короткие сроки, за что вас искренне благодарю и от себя лично, и от всех водителей», – отметил глава региона.

В технологические окна (когда полностью перекрывается движение на объекте) в ночное время с 20 на 21 и с 26 на 27 мая были заменены 8 плит проезжей части моста. Остальные работы выполнялись в условиях реверсивного движения по одной полосе. Специалисты выполнили герметизацию швов и забетонировали выравнивающий слой. Кроме того, было восстановлено барьерное ограждение и пешеходные тротуары.

Также было произведено дополнительное усиление продольных балок проезжей части моста ребрами жесткости и восстановлено лакокрасочное покрытие металлоконструкций отремонтированных участков, сообщает областное правительство.

Фото: amurobl.ru