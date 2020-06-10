Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:11 0

Некоторым амурчанам выплатят пенсию досрочно

Некоторым амурчанам выплатят пенсию досрочно
Фото: pixabay.com

Региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплат пенсий за праздничный День России. 12 июня будет нерабочим днем для всех почтовых отделений Амурской области. Выплата пенсий за этот день будет произведена заранее – 10 и 11 июня.

Выплата пенсий в Амурской области через отделения «Почты России» традиционно производится с 3 по 20 число. Из-за предстоящего праздничного дня график работы ОПС скорректирован:

  • 11 июня (четверг) по установленному режиму работы ОПС с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час;
  • 12 июня (пятница) выходной день;
  • 13 и 14 июня (суббота и воскресенье) почтовые отделения работают по установленному режиму в выходные дни.
  • Точную дату выплаты, а также день, когда средства принесут на дом, пенсионеры смогут уточнить в своем почтовом отделении.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные учреждения, выплаты произведут 10, 15 и 22 июня, сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР. Из более чем 230 тысяч амурских пенсионеров 46 % получают выплаты через Почту России, остальные — через кредитные организации.

Горячая линия амурского отделения ПФР: 8 (4162) 202-400.

Просмотров всего: 625

#пенсии #праздники

распечатать


Общество

Фестиваль граффити, гимн и донорская неделя: в Благовещенске отпразднуют День России
Общество

В День России проекция государственного флага украсит фасады благовещенских зданий
Происшествия 1

В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Общество

Пушкин в офлайне: амурская библиотека провела виртуальный День русского языка (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь