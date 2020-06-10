Некоторым амурчанам выплатят пенсию досрочно
Региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплат пенсий за праздничный День России. 12 июня будет нерабочим днем для всех почтовых отделений Амурской области. Выплата пенсий за этот день будет произведена заранее – 10 и 11 июня.
Выплата пенсий в Амурской области через отделения «Почты России» традиционно производится с 3 по 20 число. Из-за предстоящего праздничного дня график работы ОПС скорректирован:
- 11 июня (четверг) по установленному режиму работы ОПС с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час;
- 12 июня (пятница) выходной день;
- 13 и 14 июня (суббота и воскресенье) почтовые отделения работают по установленному режиму в выходные дни.
- Точную дату выплаты, а также день, когда средства принесут на дом, пенсионеры смогут уточнить в своем почтовом отделении.
Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные учреждения, выплаты произведут 10, 15 и 22 июня, сообщает пресс-служба амурского отделения ПФР. Из более чем 230 тысяч амурских пенсионеров 46 % получают выплаты через Почту России, остальные — через кредитные организации.
Горячая линия амурского отделения ПФР: 8 (4162) 202-400.
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