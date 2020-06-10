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В Благовещенске без света осталась 21 тысяча человек

В Благовещенске без света осталась 21 тысяча человек
Фото: pixabay.com

Во вторник, 9 июня, в Благовещенске произошло масштабное отключение электроснабжения. К нему привел технический сбой на Благовещенской ТЭЦ.

«(…) в 15:51 по местному времени на Благовещенской ТЭЦ во время оперативных переключений воздушных линий 110 кВ произошел технический сбой, вследствие которого сработала защита шин и отключился турбоагрегат № 4. Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку с 115 МВт до 0 МВт», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

На сайте министерства энергетики РФ указано, что без электроснабжения в Благовещенске остались около 21 200 человек.

Уже в 16:38 энергоснабжение потребителей было полностью восстановлено.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Район Черемушек отключали еще вечером ...

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Всякое бывает. Человеческий фактор.

  • topaz

    topaz
    1 час назад

    Ничего страшного. Главное, что оперативно решили проблему.

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