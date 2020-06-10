В Благовещенске без света осталась 21 тысяча человек

Во вторник, 9 июня, в Благовещенске произошло масштабное отключение электроснабжения. К нему привел технический сбой на Благовещенской ТЭЦ.

«(…) в 15:51 по местному времени на Благовещенской ТЭЦ во время оперативных переключений воздушных линий 110 кВ произошел технический сбой, вследствие которого сработала защита шин и отключился турбоагрегат № 4. Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку с 115 МВт до 0 МВт», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

На сайте министерства энергетики РФ указано, что без электроснабжения в Благовещенске остались около 21 200 человек.

Уже в 16:38 энергоснабжение потребителей было полностью восстановлено.