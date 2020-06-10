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Губернатор Приамурья: мы поставили себе задачу построить мост через Зею за 30 месяцев

Губернатор Приамурья: мы поставили себе задачу построить мост через Зею за 30 месяцев
Фото: @va.orlov

В Благовещенске на левом берегу реки Зеи начались работы по подготовке площадки для строительства автомобильного моста. 10 июня губернатор Василий Орлов выехал на место и провел первое установочное совещание.

Подрядчиком является УСК «Мост». Изначально строительство нового моста было запланировано на следующий год, но благодаря поддержке президента был решен вопрос о начале федерального финансирования строительства моста уже в текущем году.

«Это значит, что мы можем уже начать стройку, – сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Василий Орлов. – По плану такие объекты строятся 36 месяцев. Мы определили себе задачу – построить за 30 месяцев. Этот мост все мы очень ждем, он жизненно важен для Благовещенска и для всей развивающейся экономики области».

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Сегодня провели первое установочное совещание на площадке строительства нового моста через Зею (левый берег). С июня СК "Мост" приступила к работам. Изначально строительство нового моста было запланировано на следующий год. Однако, благодаря поддержке Президента был решен вопрос о начале федерального финансирования строительства моста уже в текущем 2020 году. Это значит, что мы можем уже начать стройку. По плану такие объекты строятся 36 месяцев. Мы определили себе задачу - построить за 30 месяцев. Этот мост все мы очень ждем - он жизненно важен для Благовещенска, и для всей развивающейся экономики области. #мост #амурскаяобласть

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

Заказчик «Амурупрадор» заключил контракт с подрядной организацией УСК «Мост», которая зарекомендовала себя при строительстве международного мостового перехода через Амур Благовещенск – Хэйхэ.

После обращения губернатора Амурской области Василия Орлова к президенту Владимиру Путину 27 апреля правительству РФ совместно с правительством Амурской области было поручено ускорить начало финансирования строительства, перенеся с запланированного 2021 года на 2020 год. Стоимость реализации объекта с 2021 по 2024 годы составляет 19 834,86 миллиона рублей.

«Подрядная организация готова в 2020 году освоить порядка 5 миллиардов рублей. Все зависит от того, как быстро деньги придут в субъекты. Мы готовы начинать строить дороги, опоры», – заявил на пресс-конференции 14 мая министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

«В первую очередь выход планируется на левый берег. Сегодня там работает геодезическая служба. Первые шаги — это вынос осей и закрепление на местности: разбивка сооружения, определение мест сооружения опор, строительных площадок, городков. На площадку перебазируются вахтовые поселки. К работе мы уже приступили», – рассказал представитель подрядчика УСК «Мост» Эдуард Давыдов.

Проект нового мостового перехода через Зею идентичен мостовому переходу через Амур в 500 метрах протяженности, только в 2 раза длиннее вместе с подъездными путями. Компания построит его по той же технологии.

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    По сроку реализации, указанному на плакате, получается 53 месяца

  • Энергетик

    Энергетик
    1 час назад

    мы поставили задачу - а вы будите строить

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    30 заразившихся, 30 месяцев...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Зачем Вася так врёт постоянно?

    Говорит, что мост начали строить в этом году, а не в следующем благодаря поддержке президента.

    Это же враньё. Мост начали строить в этом году, а не в следующем благодаря начавшемуся разрушению старого моста.

    Если бы не провалились плиты, то и строить бы начали в 2021 году.

    Для чего от врёт? Да ещё так нелепо

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    43 минуты назад

    Tуман

    30 заразившихся, 30 месяцев...



    главное - не 30 серебреников....

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