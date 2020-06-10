Губернатор Приамурья: мы поставили себе задачу построить мост через Зею за 30 месяцев

Фото: @va.orlov

В Благовещенске на левом берегу реки Зеи начались работы по подготовке площадки для строительства автомобильного моста. 10 июня губернатор Василий Орлов выехал на место и провел первое установочное совещание.

Подрядчиком является УСК «Мост». Изначально строительство нового моста было запланировано на следующий год, но благодаря поддержке президента был решен вопрос о начале федерального финансирования строительства моста уже в текущем году.

«Это значит, что мы можем уже начать стройку, – сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Василий Орлов. – По плану такие объекты строятся 36 месяцев. Мы определили себе задачу – построить за 30 месяцев. Этот мост все мы очень ждем, он жизненно важен для Благовещенска и для всей развивающейся экономики области».

Заказчик «Амурупрадор» заключил контракт с подрядной организацией УСК «Мост», которая зарекомендовала себя при строительстве международного мостового перехода через Амур Благовещенск – Хэйхэ.

После обращения губернатора Амурской области Василия Орлова к президенту Владимиру Путину 27 апреля правительству РФ совместно с правительством Амурской области было поручено ускорить начало финансирования строительства, перенеся с запланированного 2021 года на 2020 год. Стоимость реализации объекта с 2021 по 2024 годы составляет 19 834,86 миллиона рублей.

«Подрядная организация готова в 2020 году освоить порядка 5 миллиардов рублей. Все зависит от того, как быстро деньги придут в субъекты. Мы готовы начинать строить дороги, опоры», – заявил на пресс-конференции 14 мая министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

«В первую очередь выход планируется на левый берег. Сегодня там работает геодезическая служба. Первые шаги — это вынос осей и закрепление на местности: разбивка сооружения, определение мест сооружения опор, строительных площадок, городков. На площадку перебазируются вахтовые поселки. К работе мы уже приступили», – рассказал представитель подрядчика УСК «Мост» Эдуард Давыдов.

Проект нового мостового перехода через Зею идентичен мостовому переходу через Амур в 500 метрах протяженности, только в 2 раза длиннее вместе с подъездными путями. Компания построит его по той же технологии.