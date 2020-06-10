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В Циолковском зарегистрировано 27 случаев COVID-19

В Циолковском зарегистрировано 27 случаев COVID-19
Фото: @sv_levickiy

В ЗАТО Циолковский зарегистрировано 27 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса 5 человек. Об эпидобстановке в Циолковском рассказал глава города Сергей Левицкий.

С самоизоляции вышли 167 человек. Тесты на коронавирус в общей сложности прошли 1 157 человек.

«Осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий. Число лиц, находящихся на домашнем карантине на текущую дату, – 3. На самоизоляции (лица, прибывшие с других территорий) находится 57 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, беременным, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», – написал Левицкий у себя в Инстаграме.

Как писало Амур.инфо, последний раз, 2 июня, сообщалось о 24 заболевших. В общую статистику зараженных коронавирусом в Амурской области ЗАТО Циолковский не входит. Официальную информацию о результатах тестирования на COVID-19 предоставляет федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

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#коронавирус #Циолковский

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