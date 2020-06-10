В Благовещенске скоро начнется процедура по избранию нового мэра

У нынешнего мэра Благовещенска Валентины Калиты в конце июля текущего года истекает срок полномочий в качестве главы города. Поэтому вскоре в областном центре должен стартовать конкурс по отбору кандидатур на должность нового градоначальника.

Валентина Калита возглавила город в 2015 году. Она стала первой женщиной-мэром в истории Благовещенска. К власти она пришла не в ходе всенародных прямых выборов, а в ходе конкурса. Из трех претендентов специальная комиссия сначала отобрала двух, в том числе Валентину Сергеевну. Затем 23 июля 2015 года депутаты городской Думы выбрали ее на должность мэра путем тайного голосования. Из 22 действительных бюллетеней все были за Калиту. Ее соперник – в то время первый замглавы администрации Белогорского района, экс-руководитель Благовещенского СИЗО Марк Герасимов – не получил в свою поддержку ни одного голоса.

В должность мэра Валентина Калита официально вступила два дня спустя. 25 июля состоялась инаугурация. Это произошло ровно через 4 месяца после того, как она была назначена временно исполняющей обязанности главы областного центра вместо пошедшего на повышение Александра Козлова – он стал и.о. губернатора Амурской области.

До того как возглавить город, Валентина Калита за свою карьеру дважды была первым заместителем мэра Благовещенска, исполняла обязанности первого зама губернатора, затем работала в этой должности уже без приставки и.о. Она также была зампредом регионального правительства. Два года до возвращения в городскую администрацию Калита была помощником гендиректора по связям с общественностью ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».

Срок ее пятилетнего управления городом подходит к концу. На следующей неделе, 18 июня, состоится очередное заседание Благовещенской городской думы, на котором будет назначена дата проведения конкурсных процедур по избранию нового мэра.

Тогда же будет утверждена конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность руководителя города. В эту комиссию должны войти 10 человек: пятерых назначает губернатор, еще пятерых – городские депутаты. Глава региона свои кандидатуры в Думу уже представил, но имена пока не озвучивают.

Затем будет опубликована информация о проведении конкурса, в которой будут указаны место и время приема документов от претендентов на мэрское кресло, срок предоставления документов на конкурс и их перечень.

Конкурс проводится в два этапа: первый – проверка документов; второй – оценка профессиональных и личных качеств кандидатов. На втором этапе претенденты представят свои программы по социально-экономическому развитию Благовещенска на 5 лет. Также пройдет индивидуальное собеседование, на котором члены комиссии оценят, обладают ли претенденты необходимыми знаниями, навыками и способностями, необходимыми для выполнения полномочий мэра.

Чтобы конкурс состоялся, должно поступить как минимум две заявки. Затем по его итогам комиссия отберет как минимум две кандидатуры и направит результаты в городскую Думу. После чего назначат заседание, на котором рассмотрят вопрос об избрании мэра города Благовещенска. Кандидаты кратко расскажут депутатам свои программы развития областного центра.

Следующим шагом станет проведение тайного голосования, на котором народные избранники, а не благовещенцы определят, кто будет руководить Благовещенском следующие 5 лет. Многие горожане отметили, что в последнее время городские проблемы все чаще комментирует не действующий мэр Валентина Калита, а первый заместитель мэра Олег Имамеев, работающий в должности с 18 июля 2019 года. Именно он сейчас находится на информационной передовой, и именно его в кулуарах власти называют одним из самых вероятных претендентов на мэрское кресло.

Как сообщало Амур.инфо, за последние годы благовещенцев дважды лишали возможности выбирать мэра всенародным голосованием. До 2010 года градоначальника выбирали горожане в ходе прямых выборов. Последним на тот момент избранным мэром стал Александр Мигуля. В апреле 2010 года он был отправлен в отставку, а буквально через два месяца депутаты гордумы утвердили резонансные поправки в устав города – изменили систему выборов главы администрации.

Мэрскую должность разделили на две – глава города (председатель Думы) и нанимаемый по контракту сити-менеджер. После того как сити-менеджеры Николай Неведомский и Павел Березовский друг за другом досрочно сложили свои полномочия по управлению городом, третьим по счету и.о. сити-менеджера стал Александр Козлов.

Дума Благовещенска снова вернулась к прямым выборам мэра, на которых осенью 2014 года победил Козлов. А в мае 2015 года, незадолго до избрания Валентины Калиты, депутаты вновь переписали устав и снова отменили прямые всенародные выборы мэра. Так что в текущем году конкурс по выбору главы города будет проходить по утвержденным тогда изменениям, то есть без участия горожан.