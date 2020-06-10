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Якутию атаковали миллиарды комаров (видео)

Якутию атаковали миллиарды комаров (видео)
Фото: Hans Braxmeier с сайта Pixabay

Миллиарды комаров атаковали Якутию. Кровососущие облепляют здания живым ковром.

Жуткую картину увидели жители Среднеколымского района: стены полностью скрылись под слоем насекомых, их можно собирать ладонью. Еще больше роятся в воздухе, подыскивая жертву.

Энтомологи объясняют этот феномен аномально тёплой зимой, она позволила многим комарам перезимовать, сообщает «РЕН ТВ». Голодные насекомые в таком количестве представляют серьёзную опасность – известны случаи, когда от укусов комаров погибали животные, от них же могут погибнуть и дети.

Ранее в Благовещенске стрекозы атаковали набережную города. Необычное явление жители города запечатлели на видео.

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#животные #происшествия

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