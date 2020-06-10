Губернатор Амурской области стал донором

Губернатор Амурской области Василий Орлов присоединился к Всероссийской донорской неделе. Утром 10 июня глава региона приехал на областную станцию переливания крови в Благовещенске, где стал донором.

«С 8 июня проводится Всероссийская неделя донора. Несмотря на то, что в стране коронавирус и медицинские учреждения находятся под большой нагрузкой, тем не менее проводятся операции, продолжается лечение онкобольных, как следствие, нужна кровь. Это очень здорово, что многие люди становятся донорами. Считаю, это очень правильно. Показывает, что мы вместе и готовы помогать друг другу. Сегодня тоже приобщился к этой акции. Кроме того, мы с главным врачом, пока я сдавал кровь, пообсуждали вопросы развития станции переливания крови. Было выделено 4,8 миллиона рублей на капремонт системы вентиляции, 4 миллиона рублей на текущий косметический ремонт. Сейчас в разработке находится проектная документация по строительству нового корпуса станции переливания крови», – рассказал губернатор.

По итогам визита на станцию губернатор дал поручение региональному минздраву рассмотреть возможность донорства плазмы для лечения пациентов с COVID-19, поскольку антиковидная плазма – один из потенциальных методов лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Этот вопрос требует обсуждения и проработки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всероссийская донорская неделя проводится с 8 по 15 июня. Акция приурочена ко Дню России и Дню донора, которые отмечаются 12 и 14 июня соответственно.

В Благовещенске сотрудники Амурской областной станции переливания крови принимают участников акции по адресу: улица Театральная, 29. Донором может стать человек в возрасте старше 18 лет, имеющий регистрацию места жительства в Благовещенске, флюорографию, без хронических заболеваний.

На сегодняшний день сдать кровь пожелали около 60 человек, сообщает администрация Благовещенска.

В числе доноров активисты «Молодежки ОНФ», движения «Волонтеры-медики», специалисты городского отдела по физической культуре и спорту, представители центра «Выбор», спортивных федераций и спортивных клубов.

9 июня, в акции поучаствовали 18 благовещенцев. Каждому организаторы вручили значок «Оставайся донором», на котором обозначена группа крови и резус-фактор человека. Благовещенские медики напоминают, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем один донор спасает жизни трех-четырех пациентов.

Для участия в акции необходимо записаться на сдачу крови по телефону: 8-965-671-64-80.

С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», можно ознакомиться на сайтах yadonor.ru и оставайсядонором.рф.

Фото: amurobl.ru