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В Приамурье ежедневный процент прироста случаев COVID-19 увеличился почти в 2 раза

В Приамурье ежедневный процент прироста случаев COVID-19 увеличился почти в 2 раза
Фото: инфографика ИЦК

На 9 июня в Амурской области ежедневный процент прироста выявленных заболевших COVID-19 составил 6,4 %. Неделю назад этот показатель был на 3 % ниже и составлял 3,4 %. Такое повышение свидетельствует об отрицательной динамике в регионе, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В период с 26 мая по 9 июня наибольший ежедневный процент прироста выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован 6 и 7 июня и составлял 6,8 %, наименьший 27 мая – 3,2 %.

В целом показатели Амурской области за прошедшие две недели превышают проценты прироста как по Дальневосточному федеральному округу, так и по России в целом. Показатель по России с 26 мая по 9 июня не превысил порога в 2,5 %, по ДФО – в 4,1 %.

В России за последние сутки было выявлено 8 595 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 485 253 случая заражения коронавирусом. Из них 240 тысяч выздоровели, 6 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусной инфекции.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • BigComedown

    BigComedown
    38 минут назад

    Надо ведь, чтобы ГПЗ продолжал работать. Иначе "уважаемые люди" будут терпеть убытки.

  • Николай К.

    Николай К.
    5 минут назад

    В ПРИАМУРЬЕ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЦЕНТ ПРИРОСТА СЛУЧАЕВ COVID-19 УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА....радикальные меры нужно принимать, а не "сопли жевать". Работнички...

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