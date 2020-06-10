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Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 11 июня

Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 11 июня
Фото: Амур.инфо

Ночью 11 июня в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и в утренние часы местами туман.

На севере подует северный, северо-западный, по югу – западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 11...16, при прояснении – плюс 4...9. Днем будет переменно облачно, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах – грозы. Ветер по северу северо-западный, по югу – западный, юго-западный. Его скорость – 3-8, при грозе с порывами – до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до 22...27, в дожде – до 14...19 градусов.

В Благовещенске переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Западный, юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13...15, днем – 23...25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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