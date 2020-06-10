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На 15 тысячах квадратных метров дорог Благовещенска сделают ямочный ремонт

На 15 тысячах квадратных метров дорог Благовещенска сделают ямочный ремонт

В Благовещенске идет ямочный ремонт дорог. Обновление ожидает более 15 тысяч квадратных метров городских трасс. Часть ремонта проводится с привлечением подрядной организации.

МКП «ГСТК» в этом году увеличило объемы проводимых работ. На сегодняшний день бригадой предприятия выполнено восстановление дорожного полотна в районе перекрестков улиц Муравьева-Амурского – Строителей, Школьной – Театральной, по маршруту движения 16-го автобусного маршрута, по улице Нагорной, в районе перекрестка Чайковского – Конной, Калининской кольцевой развязки, 50-летия Октября – Кольцевой, в селе Верхнеблаговещенское.

В день рабочие восстанавливают порядка 120-150 квадратных метров дорожного полотна, в зависимости от интенсивности движения, а также от толщины демонтируемого асфальтобетона. Работы проводятся поэтапно: вначале аварийные участки подготавливают к проведению работ фрезой, затем подготовленный участок продувается, обрабатывается битумом и асфальтируется. Для уплотнения дороги используется каток, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото пресс-службы администрации Благовещенска

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#транспорт

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Комментарии
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    1 час назад

    К чему этот пафос? Так и напишите - в Благовещенске обновят менее километра дорог.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Так вот как оно называется! Ямочный ремонт, а вы плохие дороги, плохие дороги... А у нас ремонт такой!

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