На 15 тысячах квадратных метров дорог Благовещенска сделают ямочный ремонт

В Благовещенске идет ямочный ремонт дорог. Обновление ожидает более 15 тысяч квадратных метров городских трасс. Часть ремонта проводится с привлечением подрядной организации.

МКП «ГСТК» в этом году увеличило объемы проводимых работ. На сегодняшний день бригадой предприятия выполнено восстановление дорожного полотна в районе перекрестков улиц Муравьева-Амурского – Строителей, Школьной – Театральной, по маршруту движения 16-го автобусного маршрута, по улице Нагорной, в районе перекрестка Чайковского – Конной, Калининской кольцевой развязки, 50-летия Октября – Кольцевой, в селе Верхнеблаговещенское.

В день рабочие восстанавливают порядка 120-150 квадратных метров дорожного полотна, в зависимости от интенсивности движения, а также от толщины демонтируемого асфальтобетона. Работы проводятся поэтапно: вначале аварийные участки подготавливают к проведению работ фрезой, затем подготовленный участок продувается, обрабатывается битумом и асфальтируется. Для уплотнения дороги используется каток, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото пресс-службы администрации Благовещенска