Амур.инфо объявляет конкурс видеороликов о рекордах – «Крылья: минута для славы»

Информагентство Амур.инфо объявляет конкурс минутных видеороликов, в которых все желающие смогут поделиться своими достижениями. Видео будет показано в ходе благотворительного марафона «Крылья» 27 июня.

«Мы ждем удивительное видео. Например, гимнаст может показать какой-то личный рекорд, сельский мастер – собранный своими руками трактор, кто-то поделится видео необычной коллекции. У нас ведь столько удивительных людей! Видео должно быть не больше минуты с обязательной фразой в конце “Специально для "Крыльев": пусть все дети будут здоровы”», – рассказала промоменеджер ИА «Амур.инфо» Татьяна Водопьянова.

Технические требования к видео: горизонтальная съемка на смартфон, возможен монтаж, хронометраж до 1 минуты. Приветствуется закадровое пояснение происходящего автором.

До 20 июня конкурсные видео с пометкой КРЫЛЬЯ можно присылать на электронную почту promo8@alphatv.ru или на WhatsApp 8-9145-388-400 с указанием имени и фамилии героя съемки, контактного телефона. Также нужно приложить небольшой рассказ о рекорде (до 10 строк).

Лучшие видеоролики будут показаны в прямом эфире благотворительного марафона «Крылья» 27 июня с 11:00 до 14;00 в инстраграм-аккаунтах @amur.info и @alphatvnews, на сайте Амур.инфо и на Youtube-канале amur.info.

После марафона редакция интернет-журнала Амур.life отберет 10 лучших видеороликов и из них путем голосования выберут трех победителей. Авторов наградят призами.

Благотворительный марафон «Крылья» пройдет в 7-й раз. В рамках проекта будут собирать средства на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок» – об этом рассказала в эфире программы «Простые вопросы» его председатель Елизавета Москалец. На собранные средства проведут курс лечения для детей методом кинезиотерапии. Всего в Приамурье проживают более 400 детей, страдающих детским церебральным параличом. На один курс для 30 ребятишек необходимо более 500 тысяч рублей.

Деньги на лечение детей можно перечислять уже сейчас. Для этого необходимо отправить СМС на короткий номер 3434 со словом АМУР и через пробел указать сумму пожертвования. Например, АМУР 300. Перед отправкой специалисты рекомендуют убедиться, что абонент находится НЕ на корпоративном тарифе и у него НЕ установлен запрет на отправку СМС на короткий номер. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

После отправки СМС в ответ придет запрос о подтверждении платежа. Нужно отправить ответное сообщение. Подробная инструкция размещена на официальном сайте Амурского отделения Российского детского фонда. Зайдя на сайт, нужно нажать на кнопку «Начать помогать» и следовать дальнейшим инструкциям.

За шесть лет в рамках благотворительного марафона «Крылья» было собрано 3 809 175 рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.

Подробнее о марафонах прошлых лет можно узнать на сайте Амур.инфо в разделе #Крылья.