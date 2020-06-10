Мэрия Благовещенска: завершена большая часть работ по устранению последствий ливня

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Центр города и микрорайон от воды полностью освобождены, специалисты ГСТК завершают откачку в отдаленных районах – в Садовом и Моховой Пади, а также выезжают по заявкам горожан в частный сектор.

«Что касается образовавшихся на улицах амурской столицы провалов, то часть из них удалось ликвидировать оперативно, по остальным работы ведутся», – пояснил и.о. директора подразделения по содержанию дорог ГСТК Игорь Грачев.

В районе Пенсионного фонда обвал грунта засыпан, тротуарная плитка будет восстановлена к концу недели. Как пояснил Игорь Николаевич, по улице Нагорной еще до ливня тротуар был разрушен, что говорит о некачественно выполненных работах по его устройству, стихия только усугубила ситуацию. Восстановить тротуар планируется до конца недели.

Провал, заполненный водой, в районе дома № 3 на улице Кантемирова устранен силами ООО «АКС». С утра 10 июня проводились просушка ямы, отсыпка и трамбовка этого места.

К работам по ликвидации провала на улице Кузнечной специалисты приступят тогда, когда уменьшится уровень воды. Засыпать его планируется в течение трех дней. Сейчас опасный участок огорожен, при необходимости организуется дежурство экипажей ДПС.

В районе 5-й стройки, на улице Энтузиастов, провал огорожен. Сегодня во второй половине дня специалисты ГСТК приступят к работам по водоотведению с данного участка, поэтому улица Энтузиастов будет полностью перекрыта для движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации областного центра.