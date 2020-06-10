Благовещенцы до 15 июня могут высказаться об озеленении города

Фото: admblag.ru

До 15 июня в Сети проходит опрос, посвященный озеленению Благовещенска. Пожелания горожан учтут при разработке комплексной программы по озеленению улиц, дворов и общественных территорий. На данный момент в опросе поучаствовало более 400 человек.

Судя по предварительным результатам, горожане считают, что Благовещенск достаточно озеленен в центре и больше внимания следует уделить благоустройству отдаленных районов города. По мнению опрошенных, в озеленении в первую очередь нуждаются районы с новостройками, 800-й квартал, улицы Загородная и Мухина. На набережной Благовещенска не хватает взрослых деревьев, в тени которых можно было бы отдохнуть в жаркий день.

Как пишет пресс-служба администрации областного центра, большинство участников опроса поддерживают введение штрафов за вырубку и порчу деревьев, кустарников и клумб. Кроме того, многие опрошенные недовольны обрезкой деревьев, которую проводят в Благовещенске в целях безопасности.

Среди любимых мест для прогулок и отдыха благовещенцы называют Первомайский парк, Городской парк, парк Дружбы, сквер на площади Ленина, набережную реки Амур, сквер на пересечении улиц Ленина и Чайковского. Что касается улиц города, хорошо озелененными благовещенцы считают 50-летия Октября, Горького, Кузнечную и другие.

В целом, горожане хотят, чтобы в Благовещенске на улицах стало больше деревьев, кустарников и цветочных клумб. В скверах и парках, по мнению жителей, нужны места для выгула собак, экотропы для прогулок, новые арт-объекты, беговые дорожки и оборудованные места для пикников.

Участники опроса вносили свои предложения по озеленению Благовещенска. В частности, предлагали высаживать многолетние цветы, например пионы, информировать население, где можно купить саженцы деревьев и кустарников для высадки во дворах, убрать автошины с клумб, благоустроить сквер «40 лет ВЛКСМ», высаживать на улицах города взрослые деревья на основе научных рекомендаций по породам и агротехнике, обязать каждого застройщика, в том числе общественных зданий, озеленять прилегающую территорию, облагородить Бурхановку, высаживать газонную траву.

Пройти опрос можно по ссылке: https://forms.gle/5797AEZhpsTgGyKP6.