Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Актриса Анна Хилькевич рассказала в своем Инстаграме, что хочет после открытие ЗАГСов сменить имя младшей дочери. Девочка часто называет себя другим именем и не ассоциирует себя с тем, которое дали родители.

Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей. При этом актриса признается, что во время беременности многие советовали ей дать ребенку имя Марианна, однако актриса решила, что это имя слишком длинное.

Тем не менее, дочка сама стала называть себя Аней.

«Поэтому мы решили, что Мария – отлично подходящее имя, но у владелицы имени другое мнение, поэтому нам пришла странная мысль – добавить к ее имени приставку "Анна". Только вначале, чтобы получилось Анна-Мария она все равно останется Марией», – подписала видео с дочерью Хилькевич.

Некоторые поклонники актрисы не оценили идею: «Извращаетесь, как можно», «А если Маша через месяц себя Катей назовёт ещё Катю добавите?», «По сути можете поменять судьбу, зачем все это?», «Я в детстве себя Вовой называла, как папу. Спасибо родителям, что я не стала Ольга-Володя. Просто и скромно осталась Ольга. А дочу вашу жалко».

Другие же наоборот поддержали звезду: «Супер идея! У двух из моих восьми детей двойные имена. Очень удобно и красиво звучат. Жалею, что всем не дали двойные имена», «Очень хорошая идея! Почему бы и нет. Главное что б ЗАГС позволил так сделать. Нам отказали, когда дочку хотела с Полины на Аполлинарию переписать, сказали ждать совершеннолетия», «Здорово, классно придумали!», «Главное, чтобы доче нравилось», «Если папа не против, то можно и сменить имя! Поддерживаю вас всем руками и ногами».