В Приамурье начинает действовать запрет на посещение водоемов детьми без родителей

Запрет коснется детей в возрасте до 14 лет. На берегах рек и озер, которых нет в перечне мест массового отдыха, они смогут находиться только в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих) либо лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Необорудованное место отдыха отличается тем, что там: нет спасательных постов; не организовано дежурство подготовленных спасателей; не проводилось водолазное обследование дна водоема.

Как сообщается в Инстаграме Законодательного собрания Амурской области, по отношению к нарушителям применят определенные действия. Если местонахождение родителей (лиц, их заменяющих) известно, должностные лица органов системы профилактики безнадзорности доставляют ребенка к ним («за исключением ситуаций, когда это может нанести ему еще больший вред»).

При отсутствии сведений о родителях ребенка отвозят либо в медучреждение (если ему требуется помощь), либо в подразделения органов внутренних дел для последующего направления в соцучреждения для несовершеннолетних (в порядке, установленном федеральным законодательством).

Далее информация о ребенке передается в органы внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних для принятия решения о привлечении должностных лиц, родителей или иных законных представителей к административной ответственности согласно федеральному и областному законодательству.