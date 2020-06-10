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В Благовещенске двум роженицам, контактировавшим с COVID, отдали новорожденных

В Благовещенске двум роженицам, контактировавшим с COVID, отдали новорожденных
Фото: severstolici.ru

История с разделением рожениц и их детей в роддоме Благовещенска из-за контакта с COVID, закончилась. Им отдали новорожденных и отпустили домой. Об этом женщины сообщили в Амур.инфо.

«Нам и детям сделали два теста, оба отрицательные. 9 июня во второй половине дня отдали малышей и отпустили домой, определив на самоизоляцию. Так получается, с 3 июня нужно быть дома 14 дней. Выходить нельзя. При появлении симптомов нужно сообщить медикам, общие рекомендации такие. Мы рады, что наконец все закончилось», - рассказала одна из женщин, Мария.

Как сообщало Амур.инфо, 4 июня через сутки после родов женщин разлучили с детьми в роддоме Благовещенска после контакта с другой женщиной, которая по их словам, получила положительный результат теста на COVID.

5 июня министерство здравоохранения Амурской области разместило на своем сайте информацию о том, что поступление на плановое родоразрешение в городской родильный дом временно приостановлено. До особого распоряжения беременных Благовещенска будет принимать областной перинатальный центр.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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