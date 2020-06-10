Благодаря занятиям спортом, женщина излечилась от смертельной болезни
Американка из города Хьюстон утверждает, что занятия спортом помогли ей излечиться от смертельной болезни. Процесс выздоровления заметно ускорился, когда женщина перестала жалеть себя.
54-летняя Триша Тоттен (Tricia Totten) увлеклась спортом с детства. Она посещала занятия по аэробике, пока не заинтересовалась тяжелой атлетикой. Она не прекращала ходить на тренировки даже во время беременностей. После родов женщина также старалась как минимум три раза в неделю посещать тренажерный зал.
В марте 2017 года у Тоттен диагностировали рак молочной железы. В рамках лечения она перенесла 16 сеансов химиотерапии и 33 сеанса лучевой терапии, а также частичное удаление молочной железы и восстановление формы груди. Но несмотря на смертельно опасную болезнь и изнурительные процедуры, американка не забросила спорт.
«Когда у меня выявили рак, я была в лучшей физической форме. Энергия била ключом, а атмосфера дома была близка к совершенству. Дети находились в колледже, так что я могла тратить большую часть времени на занятия в спортзале. Когда началось лечение, я лишь перестроила свой план тренировок и продолжила заниматься», – цитирует женщину «Лента.ру».
Тоттен убеждена, что именно физические нагрузки помогли ей победить опасное заболевание. «Время, проведенное в спортзале, сыграло огромную роль в восстановлении моего здоровья, как физического, так и психического. Это было одно из немногих мест, где я забывала о том, что у меня рак. Контроль физической активности и питания сделал меня сильнее, чем рак», – рассказала Тоттен.
Американка призналась, что процесс выздоровления заметно ускорился, когда она перестала считать себя жертвой. «Я заменила вопрос "Почему это произошло со мной?" на "Как я могу использовать этот недуг, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?" и на смену страху пришла храбрость», – говорит она.
Тоттен поделилась своей историей, чтобы поддержать пациентов с онкологическими заболеваниями. «Операция лишила меня части груди, химиотерапия оставила без волос, но я не позволила раку украсть мой позитивный настрой, мою любовь к семье и друзьям и мою страсть к здоровому образу жизни и фитнесу», – сделала вывод спортсменка.
Ранее сообщалось о девочке, у которой мама обнаружила 10 раковых опухолей после того, как сфотографировала ребенка. Девочка в юном возрасте уже прошла курс химиотерапии и победила болезнь.
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