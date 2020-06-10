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Приамурье примет необходимые меры безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Приамурье примет необходимые меры безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Фото: culture.ru

Амурская область закупит свыше 500 тысяч масок, около 500 тысяч перчаток и 28 тысяч халатов для голосования по поправкам в Конституцию. Также регион приобретет 5,5 тысячи защитных экранов и 24 тысячи литров кожных антисептиков.

Как подчеркнула руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Светлана Тюкалова, на каждом участке будет организован пункт температурного контроля, места для дезинфекции рук, в течение всего дня участки будут обрабатываться дезинфицирующим раствором. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовой маской, перчатками, а также одноразовой ручкой. Данные требования в обязательном порядке будут соблюдать и наблюдатели, обеспечивающие независимый общественный контроль за ходом голосования. Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение индивидуальной дистанции.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Досрочное в труднодоступных и отдаленных местностях начнется с 17 июня. Общероссийское будет проходить в течение 6 дней до дня голосования, то есть с 25 июня. В области будут работать 738 постоянных и 22 временных участках. Задействуют 5 470 членов участковых комиссий.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А со второго июля введут режим ЧС в области

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Или с шестого, любят у нас начинать новые дела с понедельников

  • Tуман

    Tуман
    58 минут назад

    Кстати, Васю мама в понедельник родила...

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    34 минуты назад

    Это такая необходимость-поправки в конституцию, что нельзя данное непонятное мероприятие перенести на более поздний срок. Наряду с ежедневными заметками о 40-48 случаях ежесуточно все эти телодвижения воспринимаются как недержание...)))

  • Noir

    Noir
    22 минуты назад



    Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.



    Вкратце: 9 статей меняют о стране и населении, причем ни одного нововведения, все взято из действующего законодательства и описано размытыми фразами. Ну и 37 статей про дележку власти.

    По-этому надо быстрее голосование проводить, чтобы к выборам президента уже все сидели на своих местах.

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