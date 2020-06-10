В частных детсадах Благовещенска появятся места по муниципальной цене

В трех частных детских садах Благовещенска создадут 30 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это стало возможным благодаря поддержке, оказанной организациям в рамках национального проекта «Демография», в размере 3,7 миллиона рублей.

По итогам отбора субсидии получат частные детские сады «Радуга детства», «Мир детства», «Чудо Дети».

«Претендовать на новые места в частных детских садах смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации. Стоимость услуг будет максимально приближена к муниципальной», – отмечают в отделе общего образования министерства образования и науки Амурской области.

На субсидии Министерства просвещения РФ могли рассчитывать организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе адаптированным), а также реализующие присмотр и уход за детьми. Всего в минобрнауки области было подано восемь заявок.

Проблема нехватки мест в детских садах в Амурской области решается и за счет активного строительства дошкольных образовательных организаций. Так, в прошлом году возведено четыре детских сада. В этом году в рамках национального проекта «Демография» стартует строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в поселке Магдагачи на 50 мест. Кроме того, по федеральной программе минстроя России «Стимул» уже в сентябре этого года в селе Чигири Благовещенского района начнут строить сад на 120 мест, пишет пресс-служба регионального минобрнауки.